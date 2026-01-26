E’ stata disposta l’autopsia dalla procura sul corpo di Francesco Correnti di 26 anni, un giovane morto ieri dopo essere stato colto da malore in casa a Palermo. Il giovane è morto ieri poco dopo l’arrivo all’ospedale Policlinico.

I familiari hanno presentato denuncia sostenendo che ci siano stati dei ritardi nei soccorsi. L’autopsia sarà eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico. Correnti, ex calciatore nonché capitano delle squadre dei Giovanissimi e degli allievi dell’Asd Terzo Tempo, lavorava in un negozio di mangimi e accessori per animali, era rientrato dopo un sabato sera passato con gli amici.

Soffriva di problemi cardiaci. A casa ha iniziato a sentirsi male. I genitori hanno chiamato il 118 chiedendo l’intervento per soccorrere il figlio e portarlo in ospedale. Le ambulanze, a quell’ora, erano occupate o erano in attesa nei pronto soccorso e così la prima disponibile, senza medico a bordo, è arrivata da Villabate. Era ancora cosciente quanto è arrivato in ospedale. Qui è morto.

Sui social, nelle ultime 24 ore, sono comparse decine di messaggi di cordoglio degli amici che hanno condiviso fotografie e momenti trascorsi con Francesco. “Riposa in pace amico mio. Avevi ancora tutta la vita davanti”, scrive Gabriele. “Eri una persona bellissima, un ragazzo d’oro”, aggiunge Domenico. “Oggi è volato via un amico speciale, un pezzo di cuore. Siamo cresciuti assieme, ci dividevamo il sonno, ci aiutavamo nelle difficoltà. Non serviva sentirci ogni giorno, ma al momento del bisogno eri una sicurezza Sempre allegro e con la voglia di fare

Sarai sempre nel mio cuore”, si legge sotto alcuni scatti pubblicati da Antonino.

Anche la società Asd Terzo Tempo, dove il 26enne ha militato per oltre 4 anni, ha voluto omaggiare la sua memoria: “Un grave lutto colpisce la nostra famiglia. Una notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere, né comunicare e che ci spezza profondamente il cuore. È venuto a mancare il capitano Ciccio, storico tesserato della nostra società. Il presidente Fortunato Cilluffo, il direttore Filippo Pergolizzi, il Segretario Sandy Pucci, tutto lo staff e gli amici della scuola calcio si stringono in un grande abbraccio attorno alla famiglia Correnti”.