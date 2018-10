Le condoglianze dei colleghi

E’ morto in modo improvviso. Un infarto nel cuore della notte se l’è portato via. Tutti i colleghi del comando di via Dogali si sono stretti attorno alla famiglia oggi nella chiesa di San Raffaele Arcangelo al Villaggio Santa Rosalia a Palermo per dare l’ultimo saluto al collega.

In tanti hanno voluto ricordare l’agente che lavorava negli uffici nel settore verbali.

“E’ stato un compagno di scuola un collega ed un vero amico, dice Stefano – sono veramente dispiaciuto per questa perdita. Sentite condoglianze alla famiglia. Riposa in pace”.

“Triste notizia. Rip. Caro Mario. – dice Antonino Renato -Quanti servizi insieme in 36 anni. Sentite condoglianze alla famiglia”. E a Anna Maria “Riposa in pace Mario sono fiera di averti conosciuto”.