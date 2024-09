Ecco le previsioni per lunedì 2 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4350 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Settimana dal tempo variabile

Tempo variabile nei prossimi giorni con annuvolamenti di passaggio a tratti compatti e locali rovesci o temporali sui settori interni di Campania, Calabria e Sicilia. Possibile peggioramento del tempo nel corso di martedì con rovesci e temporali sparsi specie tra Sicilia tirrenica e Calabria; ma tutto da confermare nei prossimi giorni. Temperature massime fino a 34-36°C in pianura. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l’App di 3BMeteo.

Temperature

Massime stazionarie nell’isola. Valori compresi tra i 29 ed i 34 gradi. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 34 a Catania, 29 ad Enna, 32 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 34 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord – Instabile al Nordovest e Alpi con piogge e temporali, localmente forti nel pomeriggio. Più aperture al Nordest ed Emilia con fenomeni solo isolati. Temperature in diminuzione. Massime tra 28 e 33.

Centro – Instabile sulla Toscana e dal pomeriggio sulle zone interne con piogge e temporali, anche intensi. Meglio altrove. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35.

Sud – Qualche piovasco in Sardegna, maggiori aperture altrove ma con temporali pomeridiani all’interno. Temperature stabili, massime tra 31 e 35.

Martedi 3 settembre

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di timide schiarite. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4200 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

