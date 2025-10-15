Il progetto HERITAS sbarca a Palermo, Tunisi, Balestrate e Nabeul con un obiettivo chiaro: incoraggiare la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di valorizzazione territoriale. Ciò avviene attraverso la creazione di percorsi comunitari e lo sviluppo di strategie co-costruite per la preservazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali.

Al progetto lavorano: CESIE ETS (in qualità di Coordinatore), Le Vie dei Tesori, ANIMED e CAWTAR. Iniziato a maggio 2025, il progetto HERITAS, della durata di ventisei mesi, si propone di sensibilizzare e formare le nuove generazioni sul valore del patrimonio culturale, di supportare il loro inserimento all’interno dell’economia sociale siciliana e tunisina e di generare reti transnazionali di azione collettiva per la tutela dei patrimoni materiali e immateriali.





Grazie alla supervisione della Regione Sicilia – Autorità di Gestione del Programma – e alla forte rete al livello locale e mediterraneo, avvieremo progetti trasformativi e generativi di cui potranno beneficiare le comunità locali nel medio e lungo periodo. Per saperne di più, partecipa gratuitamente alla conferenza di lancio HERITAS.

Martedì 21 ottobre 2025 dalle 11.00 alle 13.00, presso la Galleria d’Arte Moderna di Palermo (GAM)– Via Sant’Anna 21, Palermo – riuniremo figure esperte di patrimonio culturale, di turismo di comunità, di turismo sostenibile, persone attive nei territori ed autorità regionali per presentare HERITAS, progetto finanziato dal programma INTERREG Italie-Tunisie.





Agenda

10:45 | Caffè di benvenuto

11:00 | Saluti di benvenuto a cura dell’Autorità di Gestione INTERREG Italie-Tunisie

11:20 | Intervento del Professor Fabio Massimo Lo Verde (UNIPA)

12:00 | Presentazione del Progetto HERITAS a cura del CESIE ETS

12:30 | Presentazione dei partners del Progetto HERITAS

13:00 | Saluti istituzionali

Posti limitati. Confermare la propria partecipazione entro venerdì 17 ottobre 2025 scrivendo a: international@cesie.org.

Luogo: Galleria d’Arte Moderna di Palermo (GAM), Via Sant’Anna , 21, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Conferenza stampa

Ora: 11:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Link: https://cesie.org/events/heritas-patrimonio-culturale-turismo-comunita/

