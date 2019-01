il 13 gennaio

Per il cartellone “Isola di teatro”, domenica 13 gennaio alle ore 17, andrà in scena al Teatro Libero lo spettacolo “Camilla, Giorgio e il drago”, del teatro Fuori Rotta di Padova, in co-produzione con la Fondazione Aida di Verona. Il testo e la regia sono di Pino Costalunga, in scena ci saranno Gioele Peccenini e Elisabetta Borille.

Le musiche sono di Ugo Moro.

“La fiaba – spiega Costalunga – è basata sulla leggenda di San Giorgio e il Drago, e parla ai bambini con un linguaggio comico e un tocco di poesia di temi importanti come la natura e il rispetto dell’ambiente per farli rendere consapevoli della necessità di preservare pulito e bello il nostro piccolo grande mondo”.

“I protagonisti della storia – prosegue – sono Camilla, uno strano e simpatico rospo, che guarda caso si chiama Giorgio, nonché un maldestro e affamatissimo cigno e una mosca antipatica, senza dimenticare il drago che vive in uno stagno pieno di rifiuti”.