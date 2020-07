pubblico entusiasta

Ancora un piacevole “One woman show” con la nostra brava Mary Cipolla che in un’ora e mezza di spettacolo, lo scorso sabato, ha fatto risaltare, alla sua maniera, vari argomenti, primo fra tutti il Coronavirus.

Infatti, nei panni di una improbabile infermiera con camice entra in sala con carrello pieno di medicine, per prendere la temperatura agli spettatori ed accertarsi di non avere la febbre…del sabato sera!

Quindi è passata alle proprietà disinfettanti della cipolla, ai teatranti, una categoria dimenticata, l’accostamento tra comico e chirurgo…presto vedremo i comici con i… camici e tante altre battute di spirito in cui spontaneità e immediatezza si uniscono a una punta di paradosso, ed ancora, calembour e vari divertenti personaggi (che il redattore a stento riesce ad annotare), come il vecchio agricoltore che prima zappava la terra e oggi zappa… col telefonino ed il PC è per i… Picciriddi!

Tutte le donne di famiglia seguono le telenovelas, identificandosi nelle protagoniste. Oggi molte famiglie vivono con la quota 100, ovvero, con la pensione del nonno… centenario. Quando un tempo erano in voga i Ricchi e Poveri, molte famiglie non potevano permettersi i loro dischi e, infatti ascoltavano solo il lato dei… Poveri. Oggi persino un marito disoccupato, riesce a mantenere la famiglia perché, affetto da flatulenza, è assunto per evitare… assembramenti!

Al tempo dell’euro nei supermercati la gente prendeva di tutto… oggi è impossibile con le numerose telecamere che ti controllano! Gustoso, infine, il personaggio di “Vanessa, donna depressa”.

Per un improvviso guasto tecnico all’impianto fonico Mary Cipolla non potendo eseguire alcune sue parodie di note canzoni, incoraggiata dagli spettatori e accompagnandosi alla chitarra, riesce a cantare “Attenti al virus” (divertente parodia di “Attenti al lupo” di Lucio Dalla) riscuotendo calorosi applausi.

Infine l’attrice, d’accordo con la Direzione del teatro Zappalà, ha invitato tutti i presenti a ritornare in teatro, il 7 e 8 agosto, per assistere, gratuitamente, allo spettacolo dal titolo “OTTOMARZO”, dedicato alle donne, che la vedrà protagonista insieme alle Serio Sisters e all’attrice catanese Chiaraluce Fiorito.