Prende il via da domani e per l’intero fine settimana “Risate di Gusto” e il Premio “Enzo Cannavale”, manifestazione di street food, musica e intrattenimento giunta quest’anno alla sua terza edizione e organizzata con il patrocinio del Comune di Castelbuono e della locale Pro Loco.

Ad allietare il pubblico e le serate all’insegna del buon cibo di strada Paolo Migone (domani sera, alle 22:00, in piazza Minà Palumbo), artista noto ai più per la sua presenza allo Zelig e per il suo inconfondibile occhio nero e camice bianco. Come sempre, Paolo Migone userà come filtro la sua comicità corrosiva e la sua inimitabile mordacità toscana che lo caratterizzano, ormai, in uno stile inconfondibile. “Il suo argomento preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne che pare fornirgli spunti creativi inesauribili”, sempre attento alle tendenze contemporanee tipiche della società italiana.

Sabato 21 settembre sarà la volta del mattatore Gianni Nanfa (sempre alle 22:00, stessa piazza), cabarettista che, mai volgare, riesce a suscitare l’ilarità del grande pubblico intorno ai fenomeni tipici delle nostre latitudini (e non solo). Le risate, sempre condite da battute stupefacenti, parodie di brani musicali e barzellette di grande effetto, sono ormai le caratteristiche che tutti attribuiscono al cabarettista-docente (di latino e greco nei Licei), che ricordiamo aver fatto teatro sin dal 1974, fondando insieme a Gigi Burruano “I Travaglini”, una delle prime compagnie del Meridione d’Italia (che, poi scioltasi, darà vita a una compagnia che si esibirà stabilmente nel teatro “Al Convento” di Palermo). Sempre sabato 21, al termine del cabaret di Nanfa, Voci e Note Quartet.

Domenica 22 settembre, con inizio alle 22:00, sarà quindi la volta dell’omaggio ai Queen (sempre in piazza Minà Palumbo), la mitica sonorità del rock britannico ad opera di una delle tribute band più rappresentative del panorama nazionale, ovvero i Miracle (ingresso gratuito). Iscritti a Queen Italia (sito italiano sui Queen) e al fan club italiano dei Queen, i Miracle daranno vita a una due ore in cui ripercorrere la carriera della famosa band di Freddie Mercury: da “Bohemian Rhapsody” a “We Are The Champions” passando per “Innuendo”, “The Show Must Go On”, “The Invisible man”, “Don’t Stop Me Now“, “Flash”, “Lazing…on a Sunday afternoon…”: un’atmosfera tutta da vivere nella splendida cornice che la cittadina madonita riesce a regalare in ogni occasione. La presenza dei Miracle, inoltre, a conclusione di questa tre giorni a Castelbuono, è un evento di grande portata: la band, infatti, sin dal 2011 ha al suo attivo numerosi tour, vantando anche apparizioni televisive e concerti live in diretta radio (al suo attivo, inoltre, la partecipazione alla campagna TELETHON 2015-2016).

Nell’ambito del Premio Nazionale “Enzo Cannavale”, in particolare, nelle serate del 20 e 21 settembre, ospite d’eccezione sarà il figlio dell’artista campano, Andrea Cannavale, presenza che onorerà tra l’altro la proiezione del film (quasi interamente girato a Castelbuono), e prodotto dalla “Run” dei fratelli Cannavale: “La fuitina sbagliata” (protagonisti i Soldi Spicci, il duo palermitano formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano). La proiezione avverrà in contemporanea in Piazza Minà Palumbo e Piazza Matteotti a partire dalle 20.30.

Il 22 settembre, inoltre, Oscar giovanile delle Madonie, a cura dell’Accademia Basse Madonie.