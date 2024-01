Il comitato spontaneo dei residenti ed esercenti del quartiere Oreto Stazione “Uniti per il Quartiere” e la rappresentante del comitato Cassaro Alto, si sono recati in udienza dall’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice e hanno consegnato anche a lui l’esposto in cui richiedono alle autorità cittadine maggiore sicurezza nel quartiere.

Il documento è frutto, come già più volte sottolineato, della fiaccolata e dell’assemblea pubblica cittadina del 21 dicembre.

L’arcivescovo ha accolto la delegazione e ha ascoltato ancora una volta la preoccupazione che sale dai cittadini che continuano a vivere in una situazione di degrado e di insicurezza per la loro incolumità e per quella dei turisti e dei visitatori.

E’ stato chiesto al prelato che si faccia portavoce affinché le istituzioni prendano delle decisioni adatte per tutelare la sicurezza e la vivibilità del quartiere.

Domani la stessa delegazione incontrerà il sindaco Roberto Lagalla, per consegnare personalmente anche a lui il documento.