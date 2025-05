Riparte la pallavolo giovanile a Palermo. Grazie all’impegno del Csi (Comitato Sportivo Italiano) e alla iniziativa promossa da Salvo Di Ganci, capo squadra dei vigili del fuoco, oggi in servizio presso la sala operativa della direzione Regionale Sicilia, dopo un lungo periodo di assenza è stato possibile mettere in moto una macchina sportiva capace di coinvolgere centinaia di giovani atleti.

I campionati di Pallavolo 2024/2025

Con il pieno sostegno del presidente provinciale del CSI Palermo, Maurizio Polizzi, e della commissione tecnica, sono stati organizzati i Campionati di Pallavolo Under 2024/2025 del Centro Sportivo Italiano, un evento tanto atteso che ha visto la partecipazione entusiasta di tantissimi giovani atleti.

Sono stati ben sette i campionati attivati: Under 13 Femminile, Ragazze, Allieve, Juniores, Top Junior Femminile, Juniores Maschile e Top Junior Maschile. Le fasi provinciali si sono concluse lo scorso 13 aprile, lasciando spazio a un bilancio più che positivo: i ragazzi e le ragazze scesi in campo hanno dimostrato non solo abilità tecniche, ma anche un forte spirito di squadra, grande impegno e, soprattutto, un esempio di fair play che ha emozionato tutti gli organizzatori.

“Sono orgoglioso di tutti loro – afferma Di Ganci – hanno giocato con il cuore, rispettando le regole e l’avversario. Sono stati un modello per noi adulti”.

Si passa alle fasi regionali e nazionali

Il torneo, oltre ad aver riportato alla ribalta un’importante disciplina sportiva per i giovani del territorio, ha consolidato l’idea che lo sport possa essere uno strumento fondamentale per la crescita personale e sociale delle nuove generazioni. Ora i riflettori si accendono sulle fasi regionali e nazionali, per le quali le squadre vincitrici delle fasi provinciali sono pronte a mettersi alla prova.

Ma, come sottolineato da Di Ganci, il vero successo è aver partecipato: “Per me hanno vinto tutti. Viva il CSI e viva i ragazzi”.