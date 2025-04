A Sferracavallo le finali dei tornei provinciali maschile e femminile

La Pallavolo palermitana ha le sue regine provinciali Under 19. Per le donne, la finale è stata un derby tra le due formazioni della Volley Palermo, mentre il torneo maschile è stato vinto dal Don Orione Capacense che in finale ha sconfitto per 3 a 0 la squadra di Terrasini-Isola.

A Sferracavallo le due finali Under 19 maschile e femminile

Le finali si sono disputate al campo sportivo Sferracavallo. Il primo match ha visto di fronte le due formazioni del Volley Palermo, il team guidato da Linda Troiano è riuscito a piazzare in finale provinciale due formazioni, visto che entrambe avevano vinto i rispettivi gironi eliminatori. Le due formazioni del Volley Palermo si sono date battaglia punto su punto, per un risultato finale di 3 a 1.

Per il Don Orione è il quarto successo Under 19 maschile

Il match maschile ha visto prevalere il Don Orione Capacense che ha sconfitto con un secco 3 a 0 i rivali di Terrasini. La formazione guidata da Massimo Sibani ha prevalso sul piano tecnico e caratteriale, pressando sugli avversari sin dall’inizio del primo set. Così, il team di Sibani si iscrive per la quarta volta nell’albo d’oro del Trofeo provinciale Fipav Under 19 maschile.

Per le due formazioni vincenti adesso si aprono le porte dei gironi per la fase finale regionale. I primi match sono previsti già la settimana prossima, con il Don Orione Capacense che sfiderà, in una partita secca, i vincitori del trofeo provinciale di Trapani.

Sullo sfondo della competizione, una riflessione sui problemi che impediscono ai team palermitani di puntare ai vertici nazionali di questa disciplina sportiva. Il limite è sempre quello della carenza di impianti. “Quello che secondo me manca sono le strutture – afferma Troiano .- ed oggi si ha grande difficoltà perché spesso i dirigenti scolastici non sono propensi a dare spazio nelle loro palestre alle società e questo causa ai team sportivi un ritardo nel gestire la programmazione”.

Un plauso anche alla formazione degli arbitri, che hanno diretto magistralmente i due match di finale. Alcuni degli arbitri erano coetanei degli atleti scesi in campo. Tra i componenti della terna arbitrale anche il 19nne Riccardo Helg: “ho iniziato da poco a dirigere i match di pallavolo e sono convinto che l’esperienza sia importante. Non ho fretta, sono convinto di poter crescere e fare bene”.