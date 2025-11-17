Nella mattinata odierna, hanno avuto luogo, le celebrazioni del 39° anniversario dell’omicidio del Carabiniere Ausiliario Rosario Pietro Giaccone, Medaglia d’Oro al Merito Civile, e del 20° anniversario della morte del Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza Antonino Aiello, vittima del dovere, deceduto in servizio, in Bosnia Erzegovina.

Alle ore 09,30 presso il cimitero di Monreale, dove è stato deposto un fascio di fiori innanzi la lapide del Car. Aus. Rosario Pietro Giaccone, è stata data lettura della toccante motivazione della decorazione “Giovane Carabiniere in congedo, veniva barbaramente crivellato da colpi d’arma da fuoco in un vile agguato, riconducibile ad una vendetta perpetrata nei suoi confronti da una famiglia mafiosa. Fulgido esempio di elette virtù civiche ed elevato spirito di servizio – Palermo, 17 novembre 1986”.

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante Provinciale di Palermo Generale di Brigata Luciano Magrini, il Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, Comandante del Gruppo di Monreale, il Vice Sindaco di Monreale Riccardo Oddo e Marco Intravaia deputato regionale, autorità civili, religiose e militari, i familiari del caduto ed una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Alle ore 11,30 a Bagheria, è stato celebrato il 20° anniversario della morte del Mar. “A” s. UPS Antonino Aiello, avvenuta a seguito di un incidente stradale in Bosnia Erzegovina, dove il militare si trovava impegnato per una missione di pace.

La cerimonia articolata su due momenti, ha avuto inizio presso il cimitero dove, alla presenza del Comandante Provinciale Gen. B. Luciano Magrini, del Ten. Col. Gennaro Petruzzelli, del Sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, dei familiari del decorato e di una rappresentanza delle Sezioni ANC, è stato deposto un cuscino di fiori sulla tomba.

Dopo un momento di raccoglimento officiato dal Cappellano Militare Don Salvatore Falzone, la cerimonia è proseguita presso la chiesa “Matrice” di Bagheria dove lo stesso sacerdote, ha officiato la Santa Messa in suffragio del Caduto.

Durante le due cerimonie il Generale Magrini ha reso omaggio ai caduti, ricordandoli con emozione e stringendosi attorno alle famiglie, sottolineando altresì come il Carabiniere Ausiliario in Rosario Pietro Giaccone e il Mar. “A” s. UPS Antonino Aiello rappresentino oggi, per tutti i militari in servizio, un esempio da seguire per abnegazione e senso del dovere.