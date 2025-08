Chiedono il miracolo alla Santuzza

Un commerciante è stato aggredito e picchiato a Palermo. E’ successo a maggio e l’uomo è ancora in coma. La comunità Tamil di Palermo, domenica alle 7, si metterà in cammino penitenziale per raggiungere il santuario di santa Rosalia – a monte Pellegrino – per implorare la guarigione di un concittadino, padre di due bambini, aggredito la sera del 28 maggio 2025 per rapina, massacrato con una spranga di ferro e ridotto in fin di vita. Trasportato d’urgenza all’ospedale Civico, ha subito un delicato intervento in neurochirurgia e, dopo due mesi, si trova ancora in Rianimazione con prognosi riservata.

La comunità, devota alla santa patrona di Palermo, celebrerà in lingua tamil una Messa per ottenere una grazia di guarigione e in suffragio delle numerose vittime del genocidio avvenuto nello Sri Lanka. La comunità sarà accolta dal Rettore del santuario padre Fiorentino e da esponenti dell’ufficio diocesano per il dialogo ecumenico e interreligioso.