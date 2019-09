Indaga la polizia

Ha trovato i lucchetti imbrattati con la colla attak il titolare del ristorante “Pacinotti’s”, che si trova in via Pacinotti a Palermo. Un messaggio spesso inequivocabile per i commercianti al centro di indagini della polizia.

Il titolare ha chiamato la polizia e ha denunciato di aver trovato i lucchetti pieni di colla. L’uomo ha detto agli agenti di non spiegarsi il motivo della presunta intimidazione nè di avere ricevuto minacce.

L’intimidazione è stata messa a segno nei giorni scorsi. Così come nei giorni scorsi un commerciante di Corso dei Mille si è visto recapitare due fumogeni dentro il negozio. Due giovani a bordo di scooter con caschi integrali si sono avvicinati al bar gastronomia.

Uno dei due è sceso e ha lanciato un primo fumogeno contro il negozio iniziando a urlare. Poco dopo prima di andare via i due sono passati di nuovo e hanno lanciato un secondo fumogeno dentro l’esercizio commerciale.

Tanta paura per quanti si trovavano dentro al negozio. Il titolare ha chiamato la polizia e denunciato quanto successo. Ha detto di non avere subito minacce e non sapere riconoscere chi ha lanciato i dispositivo per creare fumo.