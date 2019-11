Indaga la polizia

Un commesso bengalese di un negozio di abbigliamento è stato aggredito con calci, pugni e colpi di casco. E’ successo alla Zisa a Palermo.

A picchiarlo due giovani palermitani un ventenne e un ventunenne entrati poco prima nell’esercizio commerciale.

I due ragazzi avrebbero iniziato a discutere animatamente con il commesso e il suo titolare. Dagli insulti si è passato alla aggressione. Secondo quanto ricostruito dalla polizia i due giovani avrebbe iniziato a picchiare il bengalese, un 29enne, colpendolo più volte alla testa con un casco da scooter.

Sono intervenute le volanti. I due giovani sono stati bloccati. Al termine degli accertamenti i due aggressori con precedenti per furto e rapina, sono stati denunciati per il reato di lesioni personali. Il bengalese invece è stato accompagnato dal 118 in ospedale dov’è entrato in codice giallo con una brutta ferita alla testa.