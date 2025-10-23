La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, si riunirà nel quartiere Zen di Palermo mercoledì 29, alle ore 15, all’interno della chiesa San Filippo Neri, in via Fausto Coppi 10.

“Sarà una seduta aperta alla cittadinanza e alla quale abbiamo invitato istituzioni e associazioni per aiutare il quartiere a reagire dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno turbato la città. Lo Zen è Palermo, aiutiamo lo Zen a reagire”, ha detto il presidente Cracolici.

Un incontro aperto a residenti, volontari, scuole, e autorità locali per rispondere alla presenza della mafia e della criminalità.

Ieri il terzo raid nel quartiere in dieci giorni

Nella giornata di ieri, intanto, è scattato il terzo blitz delle forze dell’ordine dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia da Gaetano Maranzano un giovane di 28 anni residente in via Costante Girardengo.

Duecento uomini delle forze dell’ordine

I controlli di polizia di Stato, carabinieri e dalla guardia di finanza hanno visto l’impiego di circa circa 200 uomini dei reparti territoriali e dei reparti organici, di elicotteri, cinofili antisabotaggio e antidroga dei reparti speciali.

Il bilancio dei controlli

Due persone sono state arrestate, sequestrata droga e 57 persone denunciate per occupazione abusiva di immobile e una per porto abusivo di armi. Nel corso dei controlli sono stati multati anche alcuni esercizi commerciali per carenze strutturali e per irregolarità sulla Scia sanitaria e mancata autorizzazione all’installazione di telecamere, impiego di lavoratori in nero, mancata formazione, sospensione di attività imprenditoriale e violazione di Scia sanitaria. Sono state identificate circa 700 persone, di cui 207 con precedenti ed altri 15 già sottoposti a misure di prevenzione, controllati 288 mezzi, effettuati 5 posti di controllo, elevate 27 contestazioni di violazione del Codice della Strada, per un valore totale delle sanzioni che supera i 18.000 euro.

Controlli analoghi il 15 e 16 ottobre

Controlli analoghi sono stati effettuati la scorsa settimana ed esattamente il 15 e 16 ottobre a pochi giorni dell’arresto di Gaetano Maranzano per l’omicidio di Paolo Taormina.

In particolare il 16 ottobre i carabinieri della stazione San Filippo Neri, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato cinque persone, nel quartiere “Zen 2”, nel corso di un‘operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Si trattava per lo più di persone che si erano opposte ai controlli, in due casi scagliandosi contro i militari. L’operazione quel giorno assunse toni ancora più critici durante le fasi di perquisizione: oltre un centinaio di persone ha infatti affollato le aree comuni del padiglione nel tentativo di ostacolare l’intervento dei militari, con minacce, insulti e aggressioni fisiche.