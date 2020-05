Divieti anche per accedere nelle sedi

Il presidente della Commissione Tributaria ha vietato l’ingresso l’accesso al pubblico degli uffici della sede centrale e di quelle periferiche fino al 31 luglio, garantendo comunque, con le tutele del caso, l’accesso ai soggetti che debbano svolgervi attività urgenti ed indifferibili.

E’ quanto riporta un decreto del presidente Pino Zingale. Sarà compito del dirigente di segreteria predisporre un servizio di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica ma sempre in modo scaglionato per evitare forme di assembramento.

Il presidente ha disposto la celebrazione a porte chiuse delle udienze urgenti ed indifferibili. Sono rinviate d’ufficio le udienze pubbliche e camerali di tutte le Sezioni a data successiva al 31 luglio 2020, salvo che, su richiesta degli interessati, per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, con dichiarazione di urgenza fatta dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale o suo delegato in calce al ricorso con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; impregiudicata la trattazione delle cause in camera di consiglio ove non sia previsto l’intervento delle parti.

Per la dichiarazione di urgenza di competenza del Presidente della Commissione Tributaria Regionale sono delegati il Dr. Baldassare Quartararo per la sede di Palermo, il Dr. Antonio Majorana per la sede staccata di Catania, la Dr.ssa Maria Pina Lazzara per la sede staccata di Messina, il Dr. Michele De Maria per la sede staccata di Caltanissetta ed il Dr. Giuseppe Domenico Caruso per la sede staccata di Siracusa.

Con separati decreti i Presidenti delle varie Sezioni provvederanno alla fissazione dei giudizi rinviati alle nuove udienze.