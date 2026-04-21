Mentre le professioni si trasformano, padroneggiare le tecnologie digitali è oggi la chiave strategica per interpretare il cambiamento e tradurre le sfide dell’innovazione in opportunità concrete.
In questo contesto, per colmare il divario digitale, DIGINEXT promuove percorsi formativi mirati e risorse ad accesso gratuito per ogni cittadino e cittadina, professionista o impresa che voglia navigare con successo nell’economia del domani.
Se operi nel turismo e vuoi accedere a risorse e strumenti per promuovere la tua attività o semplicemente far crescere le tue competenze digitali, ti invitiamo alla formazione gratuita DIGINEXT, organizzata in collaborazione con LAND Impresa sociale e Hospitality Pro Terrasini:
Martedì 28 aprile 2026
dalle 15:30 alle 18:30
Biblioteca Comunale Claudio Catalfio – Terrasini e online
EVENTO GRATUITO CON POSTI LIMITATI
Prenota il tuo posto gratuito e scegli se partecipare in presenza o online (clicca qui)
Agenda
Caffè di benvenuto, apertura e introduzione
- Presentazione DIGINEXT
- Presentazione e valutazione del Professional Profile & Toolkit
Competenze digitali e uso dei social media
- Alfabetizzazione digitale e introduzione ai social media
- Introduzione all’uso strategico dei social media (e.g. Instagram, Facebook, Linkedin)
- Struttura di un post social e esempi strategie di comunicazione applicate ai contesti locali
- Attività pratica di realizzazione di un post social (base: una foto + testo adattato alla tipologia di social network)
Competenze digitali per imprese e settori specifici
- Focus su turismo, ospitalità, agroalimentare ed energia
- Strumenti di autovalutazione delle competenze digitali
- Suggerimenti per percorsi personalizzati (individuali e aziendali)
Valutazione attività e saluti finali
Per maggiori informazioni scrivi a: aurelia.schera@cesie.org.
Luogo: Biblioteca Comunale Claudio Catalfio, Via Benedetto Saputo, Terrasini PA, 97, TERRASINI, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Workshop
Data Inizio: 28/04/2026
Data Fine: 28/04/2026
Ora: 15:30
Artista: CESIE ETS e Hospitality Pro Terrasini
Prezzo: 0.00
Link: https://www.eventbrite.it/e/competenze-digitali-per-il-futuro-formazione-e-strumenti-gratuiti-tickets-1987897631328
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