Mentre le professioni si trasformano, padroneggiare le tecnologie digitali è oggi la chiave strategica per interpretare il cambiamento e tradurre le sfide dell’innovazione in opportunità concrete.

In questo contesto, per colmare il divario digitale, DIGINEXT promuove percorsi formativi mirati e risorse ad accesso gratuito per ogni cittadino e cittadina, professionista o impresa che voglia navigare con successo nell’economia del domani.

Se operi nel turismo e vuoi accedere a risorse e strumenti per promuovere la tua attività o semplicemente far crescere le tue competenze digitali, ti invitiamo alla formazione gratuita DIGINEXT, organizzata in collaborazione con LAND Impresa sociale e Hospitality Pro Terrasini:





Martedì 28 aprile 2026

dalle 15:30 alle 18:30

Biblioteca Comunale Claudio Catalfio – Terrasini e online

EVENTO GRATUITO CON POSTI LIMITATI

Prenota il tuo posto gratuito e scegli se partecipare in presenza o online (clicca qui)





Agenda

Caffè di benvenuto, apertura e introduzione

Presentazione DIGINEXT

Presentazione e valutazione del Professional Profile & Toolkit

Competenze digitali e uso dei social media

Alfabetizzazione digitale e introduzione ai social media

Introduzione all’uso strategico dei social media (e.g. Instagram, Facebook, Linkedin)

Struttura di un post social e esempi strategie di comunicazione applicate ai contesti locali

Attività pratica di realizzazione di un post social (base: una foto + testo adattato alla tipologia di social network)

Competenze digitali per imprese e settori specifici

Focus su turismo, ospitalità, agroalimentare ed energia

Strumenti di autovalutazione delle competenze digitali

Suggerimenti per percorsi personalizzati (individuali e aziendali)

Valutazione attività e saluti finali

Per maggiori informazioni scrivi a: aurelia.schera@cesie.org.

Luogo: Biblioteca Comunale Claudio Catalfio, Via Benedetto Saputo, Terrasini PA, 97, TERRASINI, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 15:30

Artista: CESIE ETS e Hospitality Pro Terrasini

Prezzo: 0.00

Link: https://www.eventbrite.it/e/competenze-digitali-per-il-futuro-formazione-e-strumenti-gratuiti-tickets-1987897631328

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