Punto forte della città il clima

Città ricca di fascino, di arte e di storia, capace di appagare tutti i sensi, grazie al clima straordinario, alle meraviglie architettoniche e alla prelibatezza della sua cucina, Palermo è tra le poche città del bacino del Mediterraneo ad offrire una miriade di ottimi motivi per andarci ad abitare.

Della vita in questo centro cosmopolita e denso di culture millenarie, che qui trovano un solido punto d’incontro e mediazione, andiamo a valutare vantaggi e svantaggi e cerchiamo di capire se tra gli appartamenti in vendita a Palermo può esserci anche quello adatto alle tue esigenze.

Prendere casa a Palermo – Una panoramica sulle bellezze del capoluogo siciliano

Palermo, città di antichissime origini, è il capoluogo della città metropolitana omonima e della Sicilia. Quinto centro urbano d’Italia per numero di abitanti (ne conta circa 664.000) e seconda del Mezzogiorno, appare profondamente caratterizzata dall’audace mescolanza dei linguaggi architettonici espressione delle civiltà che vi si sono alternate nel corso dei millenni.

Straordinarie architetture moresche, infatti, si affiancano impavide a superbe costruzioni gotiche, barocche e liberty; diversi mercati storici colorano le strade del centro e la vita culturale, favorita dall’esistenza di celebri teatri, è decisamente vivace.

Punto forte di Palermo è il clima, caldo e asciutto per la maggior parte dell’anno, che abbinato alla posizione privilegiata della città rispetto ad alcune tra le spiagge più belle d’Italia, ne fa un vero paradiso per gli amanti del mare e delle sue imperscrutabili profondità.

Scegliere di acquistare un appartamento a Palermo, pertanto, soprattutto se si dispone di tanto tempo libero, può significare vivere una vacanza perenne, fatta di giornate a godersi il sole in spiaggia e serate trascorse nella movida cittadina, che si snoda tra le pittoresche cortine delle strade del centro.

Perché scegliere Palermo – i settori in crescita

Vivere una continua vacanza può essere una possibilità per pochi; nella realtà occorre valutare anche le prospettive occupazionali della città dove vorremmo comprare casa e trasferire la nostra residenza. Anche da questo punto di vista, Palermo, in quanto grande città, ha molto da offrire ai suoi residenti.

Il settore terziario è in continua espansione, grazie soprattutto alla vocazione turistica della città che favorisce lo sviluppo di una moltitudine di servizi collegati alle strutture ricettive e di attività commerciali.

I prodotti tipici locali, la cui produzione è anch’essa incrementata dal volano del turismo, vedono ampliare le aree di coltivazione, richiedendo nuove risorse. L’agricoltura, del resto, rimane il principale fattore di crescita dell’economia palermitana, grazie al clima favorevole alla produzione di agrumi, olivi, gelsi e carrube.

L’attività industriale di maggiore rilievo, invece, è legata alla presenza dei cantieri navali, al servizio di un porto commerciale che ad oggi è tra i più grandi del Mediterraneo ma che è destinato, dopo il programmato spostamento del traffico merci a Termini Imerese, a diventare un grande porto turistico e crocieristico, con acclusa stazione marittima.

Prendere casa a Palermo – i vantaggi della città e i piaceri del mare

Palermo è una città composta da ben 25 quartieri diversi: si va da quelli del centro storico, come la Kalsa, che porta ancora i segni, nel tessuto urbanistico, delle sue origini arabe, a quelli più periferici, come lo ZEN, noto per i numerosi fabbricati di edilizia popolare e il Partanna, un tempo zona industriale, oggi in ascesa.

Qualunque sia il quartiere che si sceglie, però, lo strettissimo rapporto che Palermo stringe col mare non risulta mai reciso. Il tracciato viario, sia del centro che delle periferie, è costantemente rivolto verso il mare, a ricordare a tutti i palermitani, qualora ve ne fosse il bisogno, che città e Mediterraneo sono una sola cosa.

E da ogni angolo della metropoli è possibile raggiungere, in tempi piuttosto brevi, le bellissime spiagge urbane, come l’Arenella o la vicina Mondello, l’Addaura o l’Isola delle Femmine.

Località famose in tutto il mondo per la bellezza delle acque a pochi passi da casa, dove recarsi non appena si ha tempo per rinfrancarsi e rigenerarsi. Opportunità uniche, consentite a coloro che decidono di acquistare un appartamento a Palermo.