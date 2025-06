Analisi del mercato delle abitazioni nel primo trimestre 2025

Le compravendite di abitazioni nel primo trimestre del 2025 registrano, rispetto allo stesso periodo del 2024, una crescita che supera a livello nazionale l’11% e che riguarda, anche se con intensità diverse, tutte le aree territoriali, sia nei capoluoghi sia nei comuni minori. La quota di abitazioni acquistate nel primo trimestre del 2025 da persone fisiche che hanno fatto ricorso ad un mutuo ipotecario sale al 45,8%, 4 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente, e il tasso di interesse medio applicato alla prima rata scende al 3,2%. Rimane sopra il 70% la quota di acquisti di abitazioni con agevolazione prima casa e scende sotto il 6% la quota di acquisti di abitazioni di nuova costruzione. Nel mercato della locazione, il numero di abitazioni per le quali è stato registrato un nuovo contratto nel primo trimestre del 2025 è in aumento, +1% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Nel dettaglio dei segmenti di mercato individuati per le locazioni, sono in crescita i contratti ordinari transitori e quelli agevolati a canone concordato e per studenti, mentre sono in calo i contratti ordinari di lungo periodo. Il canone annuo complessivo pattuito nei nuovi contratti ammonta in questo trimestre a circa 1,9 miliardi di euro, +5% su base tendenziale, ed è in crescita per tutti i segmenti di mercato analizzati.

Le compravendite di abitazioni

Sul mercato nazionale nel primo trimestre del 2025 sono state compravendute oltre 172.000 abitazioni, circa 17.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+11,2%). Prosegue dunque, con tassi in accelerazione, la crescita degli scambi di abitazioni iniziata nel secondo trimestre del 2024. La crescita dei volumi di abitazioni è diffusa in tutte le aree geografiche del paese, con una lieve differenza tra capoluoghi e comuni minori, con i primi che segnano un incremento dell’11,6% e i secondi del +11%. L’incremento di acquisti di abitazioni è più marcato nelle aree del Nord e nel Centro, quasi +15% nel Nord Est e poco sopra il 12% nel Nord Ovest e nel Centro. Nel Sud e nelle Isole le abitazioni compravendute crescono del 6,3% e del 6,8% rispettivamente. Le superfici delle abitazioni scambiate, in termini di STN, vedono una crescita leggermente superiore a quella riscontrata per le unità compravendute, +12,4%. L’aumento coinvolge tutti i tagli dimensionali e risulta più accentuato al crescere della grandezza delle abitazioni. L’analisi delle variazioni tendenziali mensili evidenzia, in particolare, una più accentuata crescita delle compravendite nei mesi di gennaio e marzo, +15,8% e +11,7% in media nazionale.

(NTN = numero di transazioni normalizzate)

Acquisti “prima casa” e mutui ipotecari

La quota di abitazioni acquistate da persone fisiche che hanno fruito dell’agevolazione fiscale “prima casa” (proxy degli acquisti di abitazioni principali) è prossima al 73% nel primo trimestre 2025, in crescita rispetto al trimestre precedente. Gi acquisti delle PF assistiti da mutuo ipotecario sono il 45,8% del totale, circa 4 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente e quasi 7 punti in più rispetto allo stesso trimestre del 2024, favoriti da un ulteriore ribasso del tasso di interesse medio iniziale che, in questo primo trimestre, si attesta al 3,22%, 9 punti base in meno del precedente trimestre e 76 in meno confrontato con lo stesso trimestre del 2024. Il capitale che ha finanziato gli acquisti di abitazioni è pari a circa 10,3 miliardi di euro, oltre 3 miliardi in più del capitale che ha finanziato i mutui ipotecari nel primo trimestre del 2024.

Abitazioni di prima costruzione

I dati relativi alle compravendite di abitazioni di nuova costruzione mostrano una sostanziale stabilità rispetto all’omologo trimestre del 2024, mentre gli scambi di abitazioni esistenti aumentano dell’11,9%. La quota di nuove abitazioni compravendute, sul totale, scende sotto il 6%; era il 13% nel trimestre precedente e il 6,1% nel primo trimestre del 2024.

Compravendite nelle grandi città. Palermo +8,8%

In linea con l’andamento nazionale, le compravendite di abitazioni nelle otto principali città italiane per popolazione mostrano complessivamente una crescita del 9%. I rialzi sono diffusi in tutte le città, con Genova e Torino che mostrano gli incrementi più elevati, oltre il 12%, seguite da Roma con volumi in aumento del 10,7%. Variazioni tendenziali prossime al 10% si osservano a Bologna, +9,3%, e a Palermo, +8,8%. Più contenuti, ma comunque superiori al 5%, gli aumenti a Milano, +7,1%, e Napoli, +6,1%. Unica città con una variazione tendenziale negativa è Firenze, -6,2%. A Roma, Bologna, Milano e Firenze la quota di acquisti di abitazioni delle persone fisiche con mutuo ipotecario supera il 50%. Roma è la città con la quota più elevata di acquisti di abitazioni con agevolazione “prima casa”, più dell’85%. Milano resta la città con la quota maggiore di acquisti di abitazioni di nuova costruzione, seppure in questo trimestre scende al di sotto del 10%.

