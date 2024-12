La media nazionale fa registrare un -1,1% ma previsto un rialzo

Nei primi nove mesi del 2024 si registra un leggero calo delle compravendite immobiliari, pari a -1,1% su scala nazionale. Di contro il terzo trimestre segna un +2,7%, grazie anche al ribasso dei tassi di interesse.

I dati dell’Agenzia delle Entrate

L’ufficio studi Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2024. In Italia sono state oggetto di compravendita 502.301 abitazioni, con una diminuzione dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Però, se si guarda al terzo trimestre del 2024, la situazione appare in miglioramento con un aumento del 2,7% delle compravendite a livello nazionale. Nei due orizzonti temporali presi in esame le realtà non capoluogo sono andate meglio di quelle capoluogo. Rallenta quindi la discesa del mercato immobiliare italiano, complice il ribasso dei tassi di interesse che ha ridato slancio alla domanda, come testimonia anche il fatto che nel terzo trimestre del 2024 sono aumentate le compravendite finanziate con mutuo, pari ora al 44,1% del totale.

Primi nove mesi del 2024: ripresa solo a Palermo e Genova

Nei primi nove mesi dell’anno, tra le grandi città italiane, spiccano i cali di Milano (-8,5%) e Verona (-7,3%). Le uniche due città che segnalano una ripresa delle compravendite sono Genova (+1,5%) e Palermo (+0,4%). L’analisi riferita soltanto al terzo trimestre nelle metropoli evidenzia, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una crescita in tutte le città con un picco importante a Bari (+16,9%). Uniche eccezioni Milano (-4,8%) e Napoli (-3,6%). Alla luce dei dati attuali, per la fine dell’anno, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa prevede un numero totale di compravendite pari a 700-710 mila unità.

Le prospettive per il futuro

Certamente determinante per il cambio di tendenza anche in futuro sarà il taglio dei tassi di interesse, effettivamente iniziato a giugno. Considerata la continua discesa dei tassi di interesse sui mutui ipotecari, aumenterà certamente, nonostante la situazione economica contingente, la quota di acquisti con finanziamenti ipotecari.