Il capoluogo ha registrato l’aumento piu’ consistente

Nel 2025 si sono registrate 766.756 compravendite residenziali, con un aumento del +6,4% rispetto all’anno precedente, secondo i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate e analizzati dall’ufficio studi del gruppo Tecnocasa. L’analisi limitata al quarto trimestre evidenzia un aumento dello 0,4%. Si confermano dunque le aspettative di crescita dei volumi di compravendita che restano su numeri importanti e ci restituiscono un mercato comunque dinamico, spinto soprattutto dai mutui più vantaggiosi. I comuni capoluogo chiudono con 236.723 compravendite: +5,4% rispetto al 2024, i comuni non capoluogo passano da 495.957 a 530.033 compravendite, in aumento del 6,9%, confermando quindi la loro attrattività.

Compravendite, Palermo + 9,4%

Tra le grandi città Palermo ha registrato l’aumento più importante degli scambi: +9,4%. Bari e Firenze al contrario chiudono l’anno con un calo rispettivamente del 22,3% e del 3,8% La capitale segna 37.293 compravendite, in crescita del 6,2% Le previsioni per l’anno in corso sono orientate verso un leggero aumento dei volumi, spinti soprattutto da chi desidera acquistare una prima casa. La rete nei primi mesi del 2026 ci segnala ancora dinamismo.

Il mercato a Palermo

L’ottima performance del capoluogo siciliano è il risultato di una combinazione di elementi strutturali e congiunturali che rendono oggi Palermo uno dei mercati più dinamici del Paese. Nonostante un aumento dei valori, Palermo resta una delle città metropolitane più accessibili d’Italia. Questo favorisce soprattutto l’acquisto della prima casa, ampliando la platea degli acquirenti e sostenendo i volumi. Nel 2025 la città ha registrato un significativo aumento dei contatti per annuncio, a fronte di una riduzione dell’offerta. Il risultato è un mercato vivace, con tempi di vendita più rapidi e maggiore propensione alla conclusione delle trattative.

Il continuo sviluppo turistico spinge l’interesse verso zone come Centro Storico, Mondello e Sferracavallo, dove cresce la domanda di seconde case e immobili da destinare a strutture ricettive. Questo fenomeno attira investitori locali e nazionali. La riqualificazione di edifici storici e Liberty sta generando nuove opportunità di investimento e valorizzazione urbana, contribuendo a rendere più attrattivo il mercato residenziale. Inoltre, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito ha sostenuto la domanda, soprattutto tra giovani coppie e nuclei familiari che avevano rinviato l’acquisto negli anni precedenti. Infine, Palermo registra tempi di vendita inferiori alla media regionale e in linea con le principali città italiane, segnale di un mercato percepito come solido e affidabile.