L'INCONTRO DAL PREFETTO. LE PAROLE DI ZIMMATORE (FENIOF) E DELL'ASSESSORE SALA

La mediazione fra Comune di Palermo ed agenzie funebri ha avuto successo. Le aziende appartenenti alla sigla sindacale Feniof hanno comunicato infatti che, in seguito a quanto emerso dal tavolo tecnico appena concluso in Prefettura, è possibile sospendere lo stop ai trasferimenti dal cimitero dei Rotoli a quello di Sant’Orsola.

Presenti all’incontro il prefetto Giuseppe Forlani, l’assessore ai Servizi Cimiteriali Antonino Sala, la dirigente del Comune di Palermo Daniela Rimedio e il rappresentante della Feniof Eugenio Zimmatore.

Zimmatore (Feniof): “Sospendere lo stop ai trasferimenti”

Ed è proprio quest’ultimo a commentare quanto appena determinato dalla riunione in Prefettura. “Il Prefetto ha impegnato l’Amministrazione a risolvere il tema del personale. In passato, abbiamo giá chiesto un potenziamento degli uffici, ad oggi non avvenuto. Così abbiamo deciso che dalla prossima settimana completeremo il blocco dei trasferimenti. Sospenderemo lo stop già da lunedì“.

“Il Prefetto ha convocato i vertici comunali per organizzare meglio questi uffici che non funzionano. Già domani temiamo problemi, visto che sarà sabato e già abbiamo avuto difficoltà nel weekend. Già oggi ci sono stati problemi nell’espletamento nelle pratiche di tumulazione”.

L’assessore Sala: “Incontro positivo”

Un incontro al margine del quale l’assessore ai Servizi Cimiteriali Antonino Sala si diceva ottimista. “L’incontro è stato positivo. Le agenzie hanno lasciato delle comunicazione al Prefetto, al termine di un incontro moderato. Abbiamo snocciolato i temi che riguardano l’organizzazione dei servizi cimiteriali. Loro hanno preso degli impegni, noi altrettanto”.

Fra gli obiettivi messi in campo dall’Amministrazione, vi sono quelli già annunciati sulle colonne di BlogSicilia questa mattina. Ovvero, un lavoro di interfungibilità sul personale e un potenziamento della digitalizzazione dell’espletamento pratiche. Elementi che, uniti alla promessa di un upgrade del personale, hanno convinto le aziende ad interrompere la protesta.

Alla domanda se si sente soddisfatto, l’esponente della Giunta Orlando risponde che “sarò soddisfatto quando l’emergenza cimiteriale sarà risolta”. L’assessore Sala, nel pomeriggio, riceverà inoltre la visita del senatore della Lega Matteo Salvini, che ha deciso di visitare il camposanto di lungomare Cristoforo Colombo.