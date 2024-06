Al Comune di Altofonte in provincia di Palermo, manca il personale: dopo il pensionamento dei lavoratori in servizio full – time, a far funzionare la macchina amministrativa, sono rimasti 32 dipendenti part – time (a 24 ore), assunti circa 20 anni fa in categoria B.

“Questa gravissima situazione – dichiarano Giovanni Cammuca segretario generale Cgil Fp Palermo e Rosa Ciambra responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani – mette a rischio l’efficienza e la qualità dei servizi ai cittadini. Abbiamo più volte rappresentato ai vertici del Comune la necessità di trasformare i contratti sia in termini di ore sia in termini di riqualificazione professionale, ma l’amministrazione ha sempre rifiutato il confronto, continuando a mantenere i lavoratori a tempo parziale da due decenni e costringendo la popolazione a non poter usufruire di servizi efficienti”.

Proclamato lo stato di agitazione

Fp Cgil e Cisl Fp hanno annunciato la proclamazione dello stato di agitazione del personale dipendente. E in una nota inviata al Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, chiedono di intervenire anche rispetto alla previsione di un futuro sciopero.