A novembre e dicembre tutti portati a 30 ore settimanali

Si prosegue ancora a colpi di proroghe al Comune di Monreale per l’aumento delle ore settimanali di lavoro per il personale part time del Comune di Monreale. Anche per i mesi di novembre e dicembre l’amministrazione comunale, con propria delibera, ha stabilito di aumentare da 24 a 30 le ore settimanali del personale comunale a tempo indeterminato ed a tempo parziale. Una fase sperimentale, così almeno era stata definita a suo tempo dal governo cittadino, che inizialmente doveva durare 4 mesi, ma oramai è da due anni che si va di proroga in proroga.

I costi della manovra

Per i due mesi di novembre e dicembre la proroga riguarda 118 unità ed il costo è pari a quasi 120 mila euro. Questa manovra, secondo quanto sostiene il governo cittadino, si rende necessaria per via della carenza di organico e delle necessità dell’ente nello sviluppare le sue attività. Soprattutto al riguardo della polizia municipale, chiamata a compiti gravosi e a specifiche attività quali il vaglio del sistema di videosorveglianza e le varie attività collegate alle verifiche del rispetto del codice della strada.

A cosa serve questo aumento

L’aumento delle ore è giustificato dal fatto che il lavoro prodotto garantisce dei risparmi di spesa annualmente realizzati dal Comune, circa 74 mila euro, per il personale utilizzato in comando o in convenzione presso altri Comuni nel corso dell’esercizio 2022. Ci sono poi economie di spesa e maggiori introiti derivanti dall’attuazione di alcuni servizi comunali gestiti in forma diretta dell’ente come la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi comunali e dei proventi del canone acquedotto, fognario e depurazione, la riscossione coattiva dei tributi comunali e il miglioramento dei servizi all’utenza, dai buoni spesa ai servizi demografici e via discorrendo.

I sindacati poco convinti

Eppure, nonostante tutto, i sindacati non sono soddisfatti di queste continue proroghe e delle decisioni stabilite. Aveva fatto sentire la sua voce nei mesi scorsi Silvio Russo dell’Rsu della Cisl, il quale aveva inviato una nota all’amministrazione sostenendo che l’aumento a sole 30 ore non fosse soddisfacente, ma sarebbe stato necessario arrivare alle 36 ore.