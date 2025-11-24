In pochi mesi assunte 30 nuove figure

Il Comune di Palermo completa l’ingresso dei 30 nuovi assistenti sociali, un traguardo che segna un cambio di passo nella gestione dei servizi alla persona. Con la firma degli ultimi otto contratti, l’Amministrazione chiude un iter lungo e centrale per il potenziamento dell’assistenza a famiglie, minori, anziani e fasce fragili.

Il programma, finanziato dal Fondo di Solidarietà Comunale, punta a dare stabilità alla rete sociale cittadina con personale assunto a tempo pieno e indeterminato. Il via libera definitivo arriva dopo l’approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio comunale, passaggio che consente di scorrere fino in fondo la graduatoria e concludere l’iter.

In una nota congiunta, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone hanno sottolineato la portata dell’intervento. “Con il completamento delle 30 assunzioni di assistenti sociali realizziamo un obiettivo strategico di questa amministrazione: rafforzare in modo strutturale i servizi sociali del Comune di Palermo, garantendo più presenza sul territorio, maggiore capacità di presa in carico e risposte più tempestive ai bisogni delle famiglie, dei minori, degli anziani e delle fasce più fragili. La collaborazione con il Comune di Monreale ha rappresentato un modello virtuoso di cooperazione istituzionale che ha permesso di ottimizzare tempi e risorse. L’ingresso di questi professionisti a tempo indeterminato non solo potenzia i servizi, ma restituisce stabilità e continuità a un settore che richiede competenze qualificate e piena operatività. Continueremo su questa strada per rendere la nostra amministrazione sempre più efficiente, vicina ai cittadini e capace di costruire politiche sociali solide e inclusive”.

La cooperazione con Monreale e le tappe della procedura

Per migliorare tempi e organizzazione del concorso, Palermo e Monreale hanno scelto di avviare una gestione congiunta delle selezioni. Un modello che riduce sovrapposizioni, ottimizza le risorse e accelera l’immissione in servizio del nuovo personale.

La graduatoria di merito, pubblicata con D.D. 1489 del 4 aprile 2025, ha permesso la firma di 22 contratti il 30 aprile. A seguire un’ulteriore sottoscrizione il 30 settembre, dopo alcune rinunce e richieste di differimento che hanno reso necessario proseguire con nuovi scorrimenti.

Le otto firme di oggi portano il totale a 30 assunzioni, chiudendo la programmazione dell’Amministrazione e garantendo una presenza più solida sul territorio. Il nuovo assetto rafforza l’intero comparto, aumenta la capacità di presa in carico e offre continuità operativa in un settore che richiede professionalità stabili e pienamente integrate nella rete cittadina.