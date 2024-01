Capodanno di solidarietà in favore delle comunità alloggio per minori di Palermo. Sono infatti già in fase di consegna i materiali che si sono acquistati su richiesta delle stesse comunità, grazie al torneo di calcio di beneficenza “Aiutaci ed Aiutare”, svoltosi lo scorso 9 dicembre presso il CUS di via Altofonte di Palermo.

Beni di primo consumo, dal pane al riso fino agli omogeneizzati e ai pannolini per i più piccoli. Poi anche stufe, prodotti per l’igiene personale e la pulizia dei locali, qualsiasi cosa insomma potesse essere utile per chi ne ha bisogno, in questo momento dell’anno in particolare, di festa ma non solo.

Impegno e massima attenzione

“Le comunità alloggio per minori svolgono un lavoro meraviglioso, interamente dedicato a chi si trova in situazioni di particolare disagio. Un impegno che richiede la massima attenzione e per questo riteniamo di dovere ringraziare tutti gli operatori coinvolti, soprattutto per il calore umano che riescono a trasmettere ai ragazzi”. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale UIL Polizia Palermo. Organizzatori dell’evento, oltre alla Uil Polizia, il Cral Inps Palermo, Usic Carabinieri Sicilia, Uil Vigili del Fuoco Palermo, rappr. Guardia di Finanza, Cral Amat e l’associazione Civilia.

Le consegne

Le prime consegne sono avvenute già il 30 dicembre scorso, ma proseguiranno nei prossimi giorni in base alle richieste che perverranno dalle strutture.

“Siamo stati fin da subito lieti di dare il nostro contributo – ha riferito Vittorio Finamore presidente Cral Inps – organizzando il torneo di calcio dello scorso dicembre e ora la consegna dei materiali acquistati grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto. Si tratta in tutti i casi di specifiche richieste pervenute dalle comunità”.

L’acquisto dei materiali è stato reso possibile grazie al main sponsor Gruppo Arena, Società Multicredito Affida, Agenzia Automobilistica Greco, Associazione Sportiva Dilettantistica Royale, Associazione Vittoria, Bar Badalamenti, Bar Belgio, Lavanderia Durante Vincenzo.