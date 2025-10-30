Due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti da un uomo di 40 anni che percorreva la zona pedonale di via Maqueda con il monopattino e senza indossare il casco.

Gli agenti lo hanno bloccato, hanno chiesto i documenti e gli hanno fatto notare che nella zona pedonale è vietato transitare compreso con monopattini, con bici e motorini elettrici.

L’uomo si è tolto la maglietta e ha aggredito i due agenti che sono finiti in ospedale al Policlinico. L’aggressore ha scaraventato un agente contro il muro nei pressi della farmacia provocandogli delle lesioni al viso, alla spalla e alla testa.

Poco dopo è nato uno scontro con altri agenti della polizia municipale che sono arrivati in soccorso del collega. Due agenti si trovano al pronto soccorso del Policlinico. L’uomo in caserma in via Ugo La Malfa.

Sindaco Lagalla, ferma condanna

“Esprimo la mia piena solidarietà e la vicinanza dell’Amministrazione comunale agli agenti della Polizia Municipale aggrediti oggi in via Maqueda durante un servizio di controllo del territorio. Si tratta di un episodio che condanno con assoluta fermezza”.

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, in riferimento all’aggressione subita da due vigili urbani da parte di un uomo sorpreso a transitare in monopattino all’interno della zona pedonale del Centro storico.

“Colpire un agente che svolge il proprio dovere – prosegue Lagalla – significa colpire la città intera. Non sarà certo la violenza di qualcuno a fermare l’impegno quotidiano della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle regole, la sicurezza e la vivibilità dei nostri spazi pubblici. A chi pensa di poter reagire con la prepotenza o l’arroganza, stiamo rispondendo con più controlli, più presidio del territorio e più legalità. Ai due agenti auguro una pronta guarigione, a loro e a tutto il Corpo della Polizia Municipale vanno la mia solidarietà e il mio supporto per la dedizione, il coraggio e il senso del dovere con cui ogni giorno operano”.

Comandante polizia municipale, gli agenti non stanno a guardare

“Non è la prima volta che gli agenti della Polizia Municipale di Palermo vengono aggrediti da soggetti che utilizzano il monopattino in Centro storico. Si è già verificato qualche settimana fa ai Quattro Canti, si verifica nuovamente oggi a segno del fatto che non è assolutamente vero che la Polizia Municipale rimane a guardare. Piuttosto “prende anche gli schiaffi” per garantire il rispetto delle regole”.

Lo dichiara il comandante della Polizia Municipale di Palermo Angelo Colucciello, a margine dell’aggressione ai danni di una pattuglia, che si è verificata questa mattina in via Maqueda, durante una delle operazioni congiunte con la Polizia di Stato per il controllo del territorio all’interno della zona rossa.

Scaglione Csa, difficile lavorare per strada con senso di impunità

“Quando successo oggi dimostra quanto sia difficile operare per gli agenti della polizia municipale a Palermo. Tutti chiedono controlli e sicurezza, ma nessuno dice che c’è un clima di impunità per strada. Ormai c’è chi non ha alcun rispetto per la divisa e nel lavoro delle forze dell’ordine. L’uomo che ha aggredito gli agenti della polizia municipale ha avuto sin dall’inizio un atteggiamento di sfida nei confronti di chi stava svolgendo il proprio lavoro. Quella persona non doveva transitare in zona pedonale con il monopattino.

Rappresenta un pericolo per chi transita a piedi. Eppure ha iniziato ad inveire e scagliarsi contro gli agenti. Servono controlli, ma servono regole e pene certe. Solo così si può garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Se c’è il senso di impunità non si riuscirà mai a modificare il trend di violenza che a Palermo sembra così diffuso”. Lo dice Nicola Scaglione segretario del Csa.

Nicolao, prima circoscrizione, “Vigile eroe”

“Questo vigile è un eroe : non credo ci siano altri aggettivi per definire il modo in cui il vigile urbano abbia fatto di tutto per fare rispettare l’ordinanza e la divisa” A dirlo è Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione, pur consapevole di avere davanti un soggetto ostile, disposto all’aggressione e violento ha continuato senza indulgenza a svolgere il Suo dovere. Spero che il vigile della polizia municipale si possa riprendere presto e sarà un onore invitarlo in aula consiliare, fermo restando che il messaggio che ha dato è molto chiaro, conclude Nicolao le regole vanno rispettate da tutti.