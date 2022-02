Sul podio il maestro Antonino Fogliani

Il Conservatorio condanna la guerra e ogni forma di violenza e dedica il Concerto inaugurale della Stagione 2022 alla Pace.

Sul podio il maestro Antonino Fogliani

Riprendendo una consuetudine interrotta dalla pandemia, mercoledì prossimo, 2 marzo alle 20.30, l’Orchestra sinfonica del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, formata da docenti e allievi, torna al Teatro Massimo per l’inaugurazione della Stagione artistica 2022. Sul podio il maestro Antonino Fogliani, affermato musicista e direttore d’orchestra che, da quest’anno, insegna presso l’Istituto.

Programma raffinato

Il Concerto è arricchito dalla presenza di cantanti molto amati dal pubblico come il mezzosoprano Marianna Pizzolato, il basso Ugo Guagliardo e il tenore Luca Dordolo. Bello e raffinato il programma che mette insieme due classici che uniscono secoli di produzione e d’insegnamento musicale: la Sinfonia n. 41 «Jupiter» di W. A. Mozart e «Pulcinella» di Igor Stravinsky.

La sinfonia «Jupiter»

Il fortunato soprannome «Jupiter» della celebre Sinfonia di Mozart si deve all’impresario londinese Johann Peter Salomon che ha per primo intuito come la figura del dio romano potesse rappresentare perfettamente il mix di maestosità, gioia e stupore evocato dall’opera. I primi tre movimenti sono caratterizzati da trame volutamente semplici che introducono gradualmente gli spettatori alla maestosità di un finale in cui trionfa ogni sorta di complessità contrappuntistica.

Musiche riorchestrate da Igor Stravinsky

«Pulcinella» è un balletto in un atto con tre voci soliste ispirato alla commedia dell’arte. Igor Stravinsky ha riorchestrato musiche incompiute che si pensava fossero composte da Giovanni Battista Pergolesi. Si è poi scoperto che gli autori erano vari compositori italiani del XVIII secolo, tra cui Domenico Gallo, Fortunato Chelleri, oltre allo stesso Pergolesi.