Il 21 e il 29 settembre

Previsti due importanti appuntamenti in Sicilia per la pianista e compositrice Giuseppina Torre: l’artista si esibirà in concerto il 21 settembre a Vittoria (Ragusa), nell’ambito della manifestazione “Med in Wine” (Cortile Palazzo Iacono – ore 19.00 – ingresso libero), e il 29 settembre a Palermo, nell’ambito del festival Piano City Palermo (quartiere Ballarò, Largo Michele Gerbasi – ore 19.00 – ingresso libero.

La pianista e compositrice siciliana, in occasione dei due concerti, presenterà le composizioni del suo nuovo album di inediti “LIFE BOOK”, attualmente disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming.

L’album “Life Book” racchiude 10 composizioni inedite, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio “racconto di vita” in musica: “Rosa tra le rose”, “La promessa”, “Gocce di veleno”, “Dove sei”, “The golden cage”, “Siempre y para siempre”, “Mentre tu dormi”, “My miracle of love”, “Un mare di mani”, “Never look back”.

Di quest’ultimo brano il video, girato da Umberto Romagnoli con la direzione artistica di Stefano Salvati nella meravigliosa cornice delle valli di Comacchio (Ferrara).

Giuseppina Torre nasce a Vittoria, in provincia di Ragusa. Dopo aver conseguito il Diploma in Pianoforte presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta, sotto la guida del Maestro Sergio Carrubba si perfeziona con i Maestri Giuseppe Cultrera e Francesco Nicolosi. Nel 2015 pubblica il suo primo album “Il silenzio delle stelle” e con il relativo tour, nell’estate 2017, tocca numerose location di prestigio. Nel 2018 Giuseppina Torre firma le musiche del documentario “Papa Francesco – La mia Idea di Arte”, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi. Il suo nome è stato recentemente inserito all’interno del “Dizionario dei compositori di Sicilia”, opera del poeta e scrittore triestino Giovanni Tavčar.