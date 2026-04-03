Domenica 5 Aprile alle ore 21.30 presso il Teatro Comunale di San Mauro Castelverde è in programma un concerto con Alessandra Pipitone (pianista e direttrice di orchestra della Women Orchestra già vincitrice del programma televisivo di Canale 5,“Tu si que vales”) e Federica Mosa, grande violinista italiana.

Lo spettacolo è un viaggio musicale tra danze, stagioni e culture. Da Bartók, Dvořák e Brahms a Vivaldi, Piazzolla, Ravel e Gershwin, il duo attraversa Europa e mondi sonori diversi seguendo il ritmo della danza come linguaggio universale. Un concerto ricco di energia, colori e dialogo strumentale. Lo spettacolo è patrocinato dalla Città Metropolitana di Palermo e il Comune di San Mauro Castelverde.

Ingresso libero

Luogo: Teatro, SAN MAURO CASTELVERDE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:30

Artista: Alessandra Pipitone, Federica Mosa

Prezzo: 0.00

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