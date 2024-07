“Ho disinnescato una situazione che stava diventando insostenibile e veramente drammatica. Per 20 minuti ho suonato e abbiamo ballato nell’aeroporto Falcone e Borsellino a Palermo dove c’erano lunghe code nei bar e nei bagni e dove in tanti erano sfiniti distesi nei corridoi nei pressi dei gate in attesa di potere partire”. Per il musicista Marcello Cirillo le note strimpellate da alcuni ragazzi è stato il richiamo della foresta. Ha improvvisato un piccolo concerto di 20 minuti che ha allentato un po’ la tensione prima di prendere il volo.

Il racconto

“Dovevo partire alle 13 per Roma. Sono stato fortunato e il mio volo è partito alle 21.30. In attesa del mio volo in tanti mi hanno riconosciuto e mi hanno chiesto di suonare e cantare. La magia della musica ha dato un po’ di serenità in una situazione di disperazione generale che certo era così in tantissimi scali nel mondo a causa del guasto informatico – aggiunge Cirillo – Tra i passeggeri c’era anche Silvia una ragazza siciliana che doveva partire per sposarsi e le ho dedicato la canzone “Io che amo solo te”.

I disagi in Sicilia per il down informatico

Tre voli cancellati e ritardi contenuti a causa del down informatico a livello mondiale che sta causando problemi ad alcune compagnie aeree.

Era questa ieri la situazione all’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo. Nessun problema, invece, per i sistemi informatici della società di gestione dello scalo aereo palermitano. Al momento, le società di handling stanno effettuando il check-in con diversa procedura. Gesap raccomanda l’arrivo in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di Palermo. Sul sito aeroportodipalermo.it è possibile seguire gli aggiornamenti sui voli. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle compagnie aeree.

Problemi anche a Catania

SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso comunica che, a causa di un guasto informatico mondiale sui sistemi di alcune compagnie aeree, aveva comunicato, sempre ieri, che potrebbero verificarsi difficoltà operative, rallentamenti nelle operazioni di accettazione e disservizi per i passeggeri. I viaggiatori sono quindi pregati di controllare lo stato del proprio volo

Il guasto a livello mondiale

Guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in tutto il mondo per un malfunzionamento globale dei sistemi informatici.

Lo sottolinea la Bbc segnalando che le principali banche, i media e le compagnie aeree hanno subito importanti interruzioni sul piano informatico. I voli sono stati bloccati all’aeroporto di Sydney, la United Airlines ha smesso di volare e la piattaforma del gruppo London Stock Exchange sta subendo interruzioni.

Aena, l’ente di gestione aeroportuale ha allertato su possibili ritardi negli aeroporti spagnoli a causa di “problemi” ai suoi sistemi informatici. In un comunicato diffuso sui social, Aena assicura che sta tentando di risolvere i problemi informatici “nel più breve tempo possibile”. Ma che questi potranno produrre ritardi nei voli programmati oggi in Spagna, anche se l’incidente non sta interessando tutti gli scali spagnoli.