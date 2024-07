Stavano tornando da una serata trascorsa in una pizzeria nel lungomare di Aspra la famiglia di Rosario Brusca, fabbro di 40 anni. Un altro figlio di 14 anni aveva chiamato i genitori. Era rimasto a piedi a Ficarazzi. Lo scooter elettrico si era scaricato. In auto c’era anche lui.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori pare che la piccola Aurora fosse in braccio della madre. E’ quanto avrebbe confidato la madre ad una parente.

Un’altra tragedia sulle strade

Una tragedia simile a quanto successo il 23 giugno scorso sulla Palermo Sciacca nella zona di Giacalone. Anche allora è morto un bimbo di 16 mesi che viaggiava in braccio ad una ragazza di 20 anni. Anche lei è morta. Sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Un primo test alcolemico dai carabinieri avrebbe stabilito che Brusa alla guida aveva un tasso superiore al limite di 0,50 previsto dalla legge.

Le indagini

I carabinieri hanno sentito marito e moglie per cercare di capire cosa fosse successo. L’impatto con il terrapieno in via Natta non ha dato scampo alla piccola Aurora. Il padre e la madre sono sotto choc. L’uomo avrebbe detto che non avrebbero funzionato i freni. Tutti questi aspetti sono al vaglio degli investigatori coordinati dalla procura.

Ancora un week end di incidenti

Si tratta dell’ennesimo incidente di questo fine settimana. ieri in Sicilia altre due vittime di altrettanti scontri. Nel trapanese un incidente mortale è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato sulla Statale 188 che collega Salemi con Marsala. La vittima è un uomo di 50 anni di Marsala, Francesco Fabrizio Venezia.

Al momento dell’incidente Venezia viaggiava da solo sulla sua Peugeot 307 che è uscita fuori strada all’altezza del chilometro 24+400, in direzione di Marsala, a una decina di chilometri da Salemi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Salemi che ha prestato i primi soccorsi e si sta occupando delle indagini per cercare di ricostruite la dinamica. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che estratto il corpo della vittima dalle lamiere.

Altra vittima a Lentini

Un giovane di 16 anni di Lentini è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Lentini, nel Siracusano.

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Augusta, il ragazzo che era alla guida di uno scooter con in sella un amico, ricoverato in gravi condizioni in ospedale, stava percorrendo il tratto tra via Solferino e via Agnone, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è stato investito da una macchina.