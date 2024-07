Violento impatto la scorsa notte a Villabate nel Palermitano. Una Volkswagen Polo condotta da un uomo di 40 anni è finita contro un muro in via Natta. Nell’impatto è morta la figlia dell’uomo di 3 anni. La piccola Aurora viaggiava con la madre, il padre e il fratellino gemello.

Tutti e tre sono rimasti illesi è morta solo la bimba. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Le prime indagini e ricostruzioni

Secondo le prime indagini condotte dai militari, il padre alla guida aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Guidava senza patente perché ritirata e vettura era senza assicurazione.

I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente per stabilire come sia morta la piccola Aurora. La salma si trova all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia disposta dalla procura.

L’incidente si è verificato verso le tre della scorsa notte. La Polo Volkswagen è finita contro un muro nei pressi di un sottopasso dell’autostrada. Percorreva la via Natta quando per cause in corso di accertamento la vettura è finita contro un muro e poi in una trazzera. Nello scontro è morta la figlia di 3 anni. Forse si trovava seduta nel lato passeggero che è finito contro il terrapieno. La corsa in ospedale da parte dei sanitari del 118 non è riuscita a salvarla. I tre passeggeri, il padre, la madre e il fratellino gemello sono rimasti illesi.

In paese ricordano che due anni fa lo stesso automobilista alla guida a bordo di una Fiat Punto alle dieci di mattina finì con l’auto contro quattro auto parcheggiate in viale Europa. Adesso rischia la denuncia per omicidio stradale.

“Siamo davvero sconvolti per quanto successo – dice il sindaco Gaetano Di Chiara – Una notizia che non vorremo mai ricevere. Esprimo il cordoglio della comunità. Quanto successo deve fare molto riflettere sui rischi che si corrono quando ci si mette alla guida”.

Ancora un week end di incidenti

Si tratta dell’ennesimo incidente di questo fine settimana. ieri in Sicilia altre due vittime di altrettanti scontri. Nel trapanese un incidente mortale è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato sulla Statale 188 che collega Salemi con Marsala. La vittima è un uomo di 50 anni di Marsala, Francesco Fabrizio Venezia.

Al momento dell’incidente Venezia viaggiava da solo sulla sua Peugeot 307 che è uscita fuori strada all’altezza del chilometro 24+400, in direzione di Marsala, a una decina di chilometri da Salemi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Salemi che ha prestato i primi soccorsi e si sta occupando delle indagini per cercare di ricostruite la dinamica. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che estratto il corpo della vittima dalle lamiere.

Altra vittima a Lentini

Un giovane di 16 anni di Lentini è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Lentini, nel Siracusano.

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Augusta, il ragazzo che era alla guida di uno scooter con in sella un amico, ricoverato in gravi condizioni in ospedale, stava percorrendo il tratto tra via Solferino e via Agnone, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è stato investito da una macchina.

