Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Incidente mortale nella notte fra venerdì e sabato sulla Statale 188 che collega Salemi con Marsala. La vittima è un uomo di 50 anni di Marsala, Francesco Fabrizio Venezia.

Al momento dell’incidente Venezia viaggiava da solo sulla sua Peugeot 307 che è uscita fuori strada all’altezza del chilometro 24+400, in direzione di Marsala, a una decina di chilometri da Salemi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Salemi che ha prestato i primi soccorsi e si sta occupando delle indagini per cercare di ricostruite la dinamica. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che estratto il corpo della vittima dalle lamiere. La circolazione sulla Statale è stata rallentata per alcune ore e l’auto è stata sequestrata dalle forze dell’ordine, come sempre avviene nei casi di incidenti mortali. L’ispezione sulla vettura sarà utile anche per capire se ci siano stati altri veicoli coinvolti o se sulla carreggiata fossero presenti degli ostacoli che hanno causato la tragedia.

La morte a Lentini

Un giovane di 16 anni di Lentini è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Lentini, nel Siracusano.

Cosa è accaduto

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Augusta, il ragazzo che era alla guida di uno scooter con in sella un amico, ricoverato in gravi condizioni in ospedale, stava percorrendo il tratto tra via Solferino e via Agnone, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è stato investito da una macchina.

La fuga del conducente dell’auto

L’impatto è stato molto violento, il 16enne è deceduto nel volgere di qualche minuto mentre, stando ad alcuni testimoni, il conducente della macchina, preso dal panico, è scappato a piedi, per poi essere rintracciato nella stessa serata dai carabinieri.

Inchiesta per omicidio stradale

E’ indagato per omicidio stradale, la Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi. L’altro ragazzino è stato soccorso dal personale del 118 che ha poi provveduto a trasferirlo in ospedale: la sua prognosi è riservata.

Un morto tra Portopalo e Pachino

Nei giorni scorsi, un 48enne di Pachino ha perso la vita in un incidente autonomo avvenuto sulla strada tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, nel Siracusano. Secondo i carabinieri, la vittima, che era in sella ad un ciclomotore, è caduto mentre stava percorrendo quel tratto. Sono stati compiuti i rilievi sulla porzione di strada in cui il 48enne è caduto allo scopo di verificare se vi sono tracce di frenate appartenenti ad un mezzo diverso dallo scooter. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale mentre il ciclomotore è stato posto sotto sequestro.

