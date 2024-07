Ancora un incidente stradale in provincia di Agrigento, questa volta lungo la strada che collega Agrigento con Favara. Un’auto, una Fiat Panda, ha sbandato finendo in modo violento contro il guardrail. A bordo c’erano tre persone – due uomini e un bambino – che sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio.

L’uomo alla guida è stato denunciato

Giunto in ospedale, un quarantaquattrenne di Palma di Montechiaro ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, andando in escandescenza. Sono giunti gli agenti che lo hanno denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento, per resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, ma anche per guida in stato di ebbrezza alcolica e contestuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Le forze dell’ordine hanno proceduto, immediatamente, a sospendere la patente di guida.

Auto ribaltata a Palermo

Nuovo incidente a Palermo, in viale Campania, dove un’auto è finita contro alcune vetture in sosta, per poi ribaltarsi. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’impatto, avvenuto intorno alle 21 in un’area residenziale solitamente poco trafficata a quell’ora.

Soccorsi e interventi

A bordo dell’auto, due persone, un uomo alla guida e una donna passeggera, che sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati soccorsi dal 118. La donna è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, tuttora oscura. Gli investigatori vaglieranno eventuali testimonianze di passanti e cercheranno riscontri dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Ipotesi sulle cause

L’assenza di segni di frenata sull’asfalto fa supporre che il conducente possa aver avuto un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, andando a collidere con le auto in sosta per poi ribaltarsi. Si attendono eventuali accertamenti medici sull’uomo per confermare questa ipotesi.

