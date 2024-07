“Non può esistere consolazione per un dolore così profondo che ti attraversa il corpo e devasta l’anima”. Lo scrive su Facebook Anna Brusa, una delle zie di Aurora, la bambina di tre anni morta nell’incidente stradale a Villabate nel corso della notte tra sabato e domenica.

Il ricordo commovente della nipotina

Anna brusa, consigliere comunale nel centro palermitano, ha scelto un post su Facebook per pubblicare un ricordo della nipotina. “Una vita innocente e pura, una splendida principessa dai grandi occhi azzurri. “È la tua fotocopia”, mi dicevano. Il sole della famiglia non può spegnersi così. Ho sempre creduto in Dio, in un Dio buono che protegge… ma ultimamente alla luce di tutte le tragedie che accadono mi chiedo perché a rimetterci sono sempre più spesso i buoni e gli innocenti, perché questi non vengono protetti dal nostro Dio? Vivrai sempre nei nostri cuori, angelo bello”.

I dettagli del tragico incidente

Il violento impatto è avvenuto sabato notte proprio a Villabate. La Volkswagen Polo condotta dal padre è finita contro un muro in via Natta. Nell’impatto è morta Aurora, la figlia dell’uomo di 3 anni. La piccola viaggiava con la madre, il padre e il fratellino gemello. Tutti e tre sono rimasti illesi è morta solo la bimba.

Le prime indagini e ricostruzioni

Secondo le prime indagini condotte dai militari, il padre alla guida aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Guidava senza patente perché ritirata e vettura era senza assicurazione. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente per stabilire come sia morta la piccola Aurora. La salma si trova all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia disposta dalla procura.

Aurora forse si trovava seduta nel lato passeggero secondo quanto avrebbe riferito la mamma di Aurora a una parente. La corsa in ospedale da parte dei sanitari del 118 non è riuscita a salvarla. I tre passeggeri, il padre, la madre e il fratellino gemello sono rimasti illesi.

In paese ricordano che due anni fa lo stesso automobilista alla guida a bordo di una Fiat Punto alle dieci di mattina finì con l’auto contro quattro auto parcheggiate in viale Europa. Adesso rischia la denuncia per omicidio stradale. “Siamo davvero sconvolti per quanto successo – dice il sindaco Gaetano Di Chiara – Una notizia che non vorremo mai ricevere. Esprimo il cordoglio della comunità. Quanto successo deve fare molto riflettere sui rischi che si corrono quando ci si mette alla guida”.

