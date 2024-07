Disagi per raggiungere l’aeroporto Falcone Borsellino in treno questa mattina. Un giovane è stato fatto scendere perché senza biglietto e ha iniziato una fuga tra i binari non consentendo ai treni di transitari. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora. E’ stato necessario l’intervento della polizia per bloccare l’uomo e consentire di riprendere la circolazione verso l’aeroporto e verso il capoluogo. “Avevamo paura di perdere l’aereo – racconta una giovane – Siamo andati prima in aeroporto per paura che visti i disagi provocati al sistema informatico ci volesse più tempo per imbarcarti. L’anticipo lo abbiamo perso per i disagi provocati da questa persona che ha iniziato a percorrere i binari creando non pochi disagi a centinaia di passeggeri”.

I disagi in Sicilia per il down informatico

Tre voli cancellati e ritardi contenuti a causa del down informatico a livello mondiale che sta causando problemi ad alcune compagnie aeree.

Era questa ieri la situazione all’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo. Nessun problema, invece, per i sistemi informatici della società di gestione dello scalo aereo palermitano. Al momento, le società di handling stanno effettuando il check-in con diversa procedura. Gesap raccomanda l’arrivo in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di Palermo. Sul sito aeroportodipalermo.it è possibile seguire gli aggiornamenti sui voli. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle compagnie aeree.

Problemi anche a Catania

SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso comunica che, a causa di un guasto informatico mondiale sui sistemi di alcune compagnie aeree, aveva comunicato, sempre ieri, che potrebbero verificarsi difficoltà operative, rallentamenti nelle operazioni di accettazione e disservizi per i passeggeri. I viaggiatori sono quindi pregati di controllare lo stato del proprio volo

Il guasto a livello mondiale

Guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in tutto il mondo in quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi informatici.

Lo sottolinea la Bbc segnalando che le principali banche, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico. I voli sono stati bloccati all’aeroporto di Sydney, la United Airlines ha smesso di volare e la piattaforma del gruppo London Stock Exchange sta subendo interruzioni.

Aena, l’ente di gestione aeroportuale ha allertato su possibili ritardi negli aeroporti spagnoli a causa di “problemi” ai suoi sistemi informatici. In un comunicato diffuso sui social, Aena assicura che sta tentando di risolvere i problemi informatici “nel più breve tempo possibile”. Ma che questi potranno produrre ritardi nei voli programmati oggi in Spagna, anche se l’incidente non sta interessando tutti gli scali spagnoli.