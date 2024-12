Gli appuntamenti 2024 della 65a Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana si concludono, venerdì 20 dicembre (ore 21) al Politeama Garibaldi, con un appuntamento fuori abbonamento molto atteso, il Concerto di Natale della compagine palermitana insieme al Coro di voci bianche diretto da Riccardo Scilipoti (biglietti disponibili da 25 a 35 euro (intero), da 20 a 30 (ridotto) euro).

Un programma ricco di emozioni natalizie

Ultimi posti disponibili per ascoltare un programma che si apre con “A Christmas Festival Ouverture” di Leroy Anderson, seguito da “Tu scendi dalle stelle” di Sant’Alfonso de Liguori in un arrangiamento del palermitano Alberto Maniaci e poi il Valzer da “Il lago dei cigni” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, il tradizionale “Adeste fideles”, la Irish suite “The rakes of Mellow” sempre di Anderson in prima esecuzione a Palermo, hallelujah di Leonard Cohen (arrangiamento sempre di Maniaci), il tema di Edwige dalla colonna sonora dei film su “Harry Potter” del premio Oscar John Williams, “Christmas Lullaby” di John Rutter, il “Song of the Bells” e “Sandpaper Ballet” di Anderson è ancora non possono mancare “Make yourself a merry little Christmas” di Blane / Martin, “White Christmas” (arr. Alberto Maniaci) di Irving Berlin e “Jingle Bells” di James Pierpont.

Un concerto per tutte le generazioni

Un repertorio che raccoglie alcune delle pagine più amate e conosciute da tutti, per una serata nel segno della gioia capace di unire più generazioni. La luce e la gioia che animano il Natale si riverberano nell’atmosfera quotidiana del periodo di festa anche attraverso la musica e le melodie corali della tradizione. Le feste natalizie da sempre sono occasione di condivisione e celebrazione nel segno della voce e del canto. E il coro di voci bianche è un tramite privilegiato per pagine sublimi appartenenti al repertorio vocale che va dal Medioevo ai giorni nostri.

Riccardo Scilipoti direttore

Diplomato in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra, si è laureato al DAMS di Bologna. Si è perfezionato in pianoforte con Lya de Barberiis ed in direzione d’orchestra con Piero Bellugi ed Ennio Nicotra. Nel 1996 si è esibito con l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella rassegna “Nuove Carriere” organizzata dal Cidim/Unesco, eseguendo il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven. Ha collaborato con l’Ensemble Soni Ventorum e con il violoncellista e compositore Giovanni Sollima, esibendosi negli Stati Uniti, in Canada e presso alcune fra le più importanti istituzioni musicali italiane: la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, l’Associazione Siciliana Amici della Musica, la Società del quartetto di Vicenza, l’Associazione Musicale Etnea di Catania, il Ravenna Festival, il Teatro Regio di Torino ed il Teatro San Carlo di Napoli. Inoltre, ha collaborato con la RAI-Radio Televisione Italiana, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, con il Teatro Biondo – Stabile di Palermo e con l’Ente Luglio Musicale Trapanese. È stato vocal coach/piano trainer presso il Festspielhaus di Bregenz e presso il NCPA (National Centre of Performing Arts) di Beijing. Ha diretto l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. È pianista d’orchestra e Maestro del coro delle voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ed è inoltre docente di Lettura della Partitura presso il Conservatorio di Palermo.

Coro di Voci bianche Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Costituito nel 2009 per affiancare le attività istituzionali della FOSS, ha debuttato al Duomo di Monreale per la 53ª Settimana Internazionale di Musica Sacra interpretando L’Arca di Noè di Britten e Passaggi di Tempo di Kancheli con la partecipazione di Franco Battiato. Ha partecipato negli anni a produzioni di varia natura, tra le altre: Tosca di Puccini, Il piccolo spazzacamino di Britten, Carmina Burana di Orff, i Concerti Disney, l’annuale Concerto di Natale, Brundibár di Hans Krása, West Side Story di Bernstein, Cenerentola Azzurro di Giovanni Sollima e l’opera per ragazzi Il tenace soldatino di stagno di Marcello Biondolillo. Ha cantato in Piazza Castelnuovo per Papa Francesco, in occasione della visita del pontefice a Palermo e al concerto di inaugurazione della 66ma Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale con la direzione di Daniel Smith e al concerto inaugurale della stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliaan 2024/25 con la direzione di Helmut Haenchen. Il Coro di Voci Bianche della Fondazione è diretto da Riccardo Scilipoti.