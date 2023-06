L'intesa tra il club rosanero e l'amministrazione

Si fa sempre più calda l’attesa per il concerto di Vasco Rossi a Palermo previsto per il 22 ed il 23 giugno prossimi allo stadio Renzo Barbera di viale del Fante.

E proprio il Palermo Fc annuncia assieme al Comune di aver trovato un accordo per destinare tutti i proventi derivati dalla concessione dell’impianto sportivo per l’organizzazione della due giorni in cui il rocker terrà i suoi concerti, ad interventi e migliorie sullo stadio Renzo Barbera.

L’impianto, come si ricorderà, da qualche settimana è sotto l’occhio del ciclone per essere stato escluso dal dossier della Figc presentato alla Uefa per ospitare il campionato europeo 2032. Lo scorso anno, a gennaio, il Renzo Barbera ha compiuto i suoi “primi” 100 anni. E nei giorni scorsi è stato ribadito dal ministro per lo Sport Andrea Abodi che il Barbera rimane in gioco perché avrà i finanziamenti previsti per gli altri 10 stadi che ospiteranno la kermesse benché sia previsto che ospiti partite.

L’obiettivo comune, fatte salve tutte le garanzie di tutela dello stadio, è infatti convogliare tutte le risorse possibili a beneficio della struttura e dei suoi fruitori, i tifosi del Palermo e l’intera collettività. Ma è chiaro che questi interventi serviranno a migliorare le condizioni di uno stadio vetusto che al di là della ristrutturazione per Italia 90 ha avuto alcuni maquillages non comunque incisivi a livello strutturale.

Le parole del sindaco Lagalla

“La possibilità di ospitare un grande artista come Vasco Rossi è stata, lo scorso anno, per l’amministrazione un’occasione da cogliere subito. Prima di tutto, per la positiva ricaduta economica che le due date del concerto avranno sul tessuto produttivo della città che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. E poi, per la possibilità di far tornare i grandi eventi a Palermo e allo stadio Renzo Barbera, una fattispecie che non accadeva da circa 25 anni”, afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che aggiunge “In questo senso, i nostri uffici hanno trovato la collaborazione del Palermo Fc per ospitare i concerti, nel rispetto della vigente convenzione di concessione dello stadio. Una collaborazione, quella tra l’amministrazione e la società rosanero, che in questi mesi è andata avanti e che ha portato all’ulteriore impegno del Palermo FC di investire il corrispettivo per l’organizzazione dell’evento in nuovi interventi di manutenzione e migliorie dell’impianto di viale del Fante che rappresenta uno dei patrimoni più importanti della città, al quale i palermitani sono affezionati”.

Gardini “Rendere lo stadio uno spazio aperto”

“Fin dalla rinascita del nuovo Palermo – ha dichiarato l’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini – la direzione intrapresa dal Palermo Fc è sempre stata quella di rendere lo stadio uno spazio aperto, al servizio della città, ben oltre la consueta fruizione in occasione degli eventi sportivi. L’impegno del club, in piena sinergia con l’amministrazione pubblica, va e continuerà ad andare in questa direzione, per garantire a tutti opportunità e servizi sempre più adeguati”.