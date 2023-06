Si cercano professionisti sanitari, funzionari e assistenti

Tutto pronto per i nuovi concorsi dell’AGENAS, l’Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali, che consentiranno di reclutare ben 70 figure, tra personale diplomato e laureato, a tempo pieno e indeterminato.

A prevederlo il Decreto assunzioni PA (D.L. n. 44 del 22 aprile 2023), che autorizza l’Ente, così come altri Ministeri ed enti pubblici, a selezionare nuovi profili, anche tramite appositi bandi di concorso, per potenziare le loro capacità amministrative.

I posti disponibili

Gran parte delle assunzioni riguarderà professionisti sanitari, funzionari e assistenti. In particolare, l’Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali metterà a disposizione:

3 posti nell’area dei dirigenti medici e PTA;

63 posti nell’area dei professionisti della salute e funzionari;

5 posti nell’area degli assistenti.

Si tratta di inserimenti aggiuntivi, per diplomati e laureati, da effettuare rispettando la nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021.

Le procedure di selezione

Il Decreto assunzioni PA prevede due modalità di reclutamento: il concorso pubblico, per titoli ed esami, che potrà essere bandito anche in collaborazione con altre PA e l’utilizzo di preesistenti graduatorie riguardanti concorsi pubblici indetti da altre amministrazioni per la stessa area professionale, tramite scorrimento delle stesse.

L’iter selettivo prevederà con tutta probabilità una prova scritta (test con quesiti a risposta multipla sulle materie indicate nei bandi) e una prova orale (colloquio interdisciplinare volto anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse).

Per restare aggiornati su tutte le opportunità lavorative AGENAS sarà possibile consultare il sito ufficiale dell’Ente o il portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione inPA.