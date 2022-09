Porte aperte per impiegati con fascia retributiva F3

Nuove opportunità di concorso con impiego pubblico attraverso l’agenzia delle entrate. L’ente statale ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico.

Le destinazioni

I nuovi assunti saranno destinati tutti agli uffici dell’agenzia delle entrate per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Secondo il bando di concorso l’assistente tecnico deve essere in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, dovrà fornire supporto alla programmazione e all’operatività dei servizi catastali e cartografici, dei servizi di consulenza tecnico-estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare, collaborando alla predisposizione, la rappresentazione, il monitoraggio dei dati.

Aggiornamento banche catastali

I nuovi arrivi sono stati programmati anche per mirare all’aggiornamento delle banche dati catastali (fabbricati e terreni) e di cartografia, nella fase di accettazione e verifica tecnico-amministrativa della documentazione presentata dall’utenza, nel controllo e verifica in back office degli atti tecnici, e nel rilevamento in sopralluogo, come ad esempio rilievi planimetrici e topografici, elaborazione e aggiornamento di mappe. I nuovi arrivati inoltre dovranno fornire all’utenza consulenza e informazione caratterizzata da discreta complessità. Prevista anche una collaborazione nelle pratiche di contenzioso per il necessario supporto tecnico-fiscale.

Consulenza estimativa di beni mobilie immobili

Tra le altre mansioni l’assistente tecnico opera nell’erogazione di servizi di consulenza tecnico-estimativa riferiti ai beni mobili ed immobili, finalizzati alla redazione di perizie di stime e di pareri di congruità tecnico-economica, nonché nella rilevazione dei valori e dei prezzi di compravendita per l’Osservatorio del mercato immobiliare.

Le istanze

Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande dovranno essere completate entro le 23.59 del prossimo 23 settembre. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Per ulteriori informazioni si potrà fare riferimento al bando pubblicato sul sito dell’agenzia delle entrate.