Attesa per gli aspiranti ata

Il concorso ATA terza fascia uscirà nel 2024 quando saranno aggiornate le graduatorie. Secondo le ultime notizie, infatti, il bando ATA terza fascia 2024 servirà ad aggiornare le graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA per il triennio scolastico 2024-2027. Ecco come prepararsi in vista del nuovo concorso personale ATA terza fascia, quali sono i requisiti, come avviene la selezione e come fare domanda.

Selezione per soli titoli

Il concorso ATA terza fascia è una selezione pubblica per soli titoli che permette di entrare nella graduatoria del personale ATA terza fascia per lavorare come supplenti. È il primo passo per ottenere un impiego nelle scuole italiane svolgendo ruoli Ausiliari, Tecnici e Amministrativi in quanto possono accedere anche persone che non hanno mai lavorato nella scuola. L’ultimo aggiornamento delle graduatorie risale allo scorso anno ed è valido per il triennio scolastico 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Dunque, per inserirsi in graduatoria o aggiornare la propria posizione occorre attendere il bano ATA III fascia 2024, che servirà per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA valide per il triennio scolastico 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027. Si tratta delle nuove graduatorie ATA terza fascia che sostituiranno quelle attualmente in vigore (graduatorie ATA III fascia 2021-2024).

Chi può inserirsi in graduatoria

Possono partecipare persone anche senza esperienza, purché in possesso dei requisiti necessari (di seguito vi spieghiamo quali sono) per lavorare nei ruoli Amministrativi, Tecnici o Ausiliari delle scuole. Questi ultimi comprendono diversi profili professionali, per ciascuno dei quali viene predisposto un apposito elenco. Non possono partecipare coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali a esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali a esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie d’istituto di prima e seconda fascia, della stessa provincia o per altro o altri profili professionali di diversa provincia. Fanno eccezione coloro che desiderano cambiare provincia e, pertanto, presentano domanda di depennamento dalle graduatorie e/o elenchi in cui sono inseriti e domanda d’inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia di un’altra provincia.

I profili professionali ATA

Le figure professionali comprese nelle graduatorie di III fascia sono personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. Quindi Assistenti Amministrativi e Tecnici, Cuochi, Infermieri, Guardarobieri, Addetti alle aziende agrarie, Collaboratori Scolastici. E’ possibile partecipare al concorso ATA terza fascia per più profili professionali. Ciascun aspirante può inserirsi nelle graduatorie ATA di terza fascia per tutti i profili professionali per i quali possiede i titoli di accesso. Per partecipare al concorso personale ATA terza fascia ed entrare in graduatoria è sufficiente essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego e del titolo di studio richiesto per ciascun profilo professionale. Vediamoli nel dettaglio.