Un anno di progetti, di sinergie, di eventi, di promozione. La categoria Turismo e Spettacolo di Confartigianato oggi celebrerà il suo primo anno di attività e lo farà insieme ai suoi associati che, per l’occasione, si riuniranno insieme alle 17,30 al Mercato Excelsior, alle terrazze della Feltrinelli, in via Cavour, a Palermo.

Un pomeriggio di bilanci ma anche di progetti, con date ed appuntamenti già ben definiti per il 2019. E ancora proposte e nuove iniziative. In un mondo dalle mille sfaccettature, che va dagli spettacoli alla promozione turistica, dalla qualità dell’accoglienza nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere al food.

L’evento è aperto al pubblico.