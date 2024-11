Due nuovi vicepresidenti nella giunta di Confcommercio Palermo: sono Silvano Barraja, presidente dell’associazione orafi Federpreziosi e Vincenzo Salerno, presidente di Fnaarc, l’associazione degli agenti di commercio. Le nomine sono state fatte dalla presidente Patrizia Di Dio nel corso dell’ultima riunione del direttivo. Barraja e Salerno si affiancano, nel ruolo di vicepresidenti, a Fabio Gioia (vicario) e Margherita Tomasello.

Nuovi ingressi in giunta

Nella giunta di Confcommercio entrano anche Natale Spinnato, presidente di Assipan; Antonio Lo Coco, presidente dell’Unione industriali e Alberto Argano, presidente dell’associazione grossisti ortofrutticoli. “La squadra di Confcommercio – ha detto Patrizia Di Dio – si rinforza ulteriormente con l’ingresso di imprenditori di qualità, fortemente rappresentativi dei loro settori e a cui auguro buon lavoro. Il loro apporto dà ampie garanzie di impegno e professionalità, valori fondamentali per affrontare le grandi sfide quotidiane in un contesto economico e sociale complesso e in continua evoluzione che richiede conoscenza e preparazione. Entusiasmo e spirito di servizio daranno ulteriore impulso alla governance di Confcommercio Palermo”.

Commenti dei nuovi vicepresidenti

“Rappresento uno degli ‘anziani’ di Confcommercio – ha commentato Silvano Barraja – ma ho accettato la nomina a vicepresidente con entusiasmo giovanile. E’ il riconoscimento di un lungo percorso associativo e un omaggio alla storica associazione orafi, gioiellieri e argentieri che ho l’onore di rappresentare da tanti anni”. “Orgoglioso per la fiducia e la stima che mi è stata dimostrata dalla giunta, della quale faccio parte da quattro anni – aggiunge Vincenzo Salerno -. La nomina a vicepresidente è testimonianza di buon lavoro e armonia e nel mio nuovo ruolo contribuirò, con sempre maggiore impegno, allo sviluppo delle attività di Confcommercio”.

Premio a 32 attività storiche di Palermo e provincia, un omaggio alla tradizione

Un minuto di raccoglimento molto intenso e commosso nel ricordo di Nicola Farruggio, il presidente di Federalberghi scomparso poche settimane fa, ha aperto la sesta edizione dei “Negozi Storici”, la manifestazione ideata nel 2018 da Confcommercio Palermo per valorizzare le realtà cittadine che, di generazione in generazione, hanno saputo dare continuità alla propria realtà aziendale preservando l’identità e offrendo qualità, tradizione e servizio alla comunità.

Riconoscimento alla moglie di Nicola Farruggio per l’Hotel Posta

Un lungo applauso e una clip video con i momenti più rappresentativi della sua vita in Confcommercio, dove ha ricoperto la carica di vicepresidente, hanno accompagnato anche il momento in cui la moglie, Rosa Di Stefano, ha ritirato il riconoscimento – come azienda con più di 100 anni – che Nicola Farruggio avrebbe dovuto ricevere come titolare dello storico Hotel Posta.

32 attività premiate come “Negozi Storici” a Palermo e provincia

Sono 32 le attività economiche, imprenditoriali, commerciali e artigianali della città e della provincia che hanno ricevuto il significativo riconoscimento di “Negozi Storici”, conferito alle aziende con oltre 50 anni. Una vera e propria festa delle aziende di Palermo e provincia, che quest’anno – in coincidenza con la significativa ricorrenza del quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia e con l’ottantesimo compleanno di Confcommercio – è stata arricchita da uno speciale riconoscimento assegnato a 13 attività, socie di Confcommercio Palermo, con oltre 100 anni di attività. La cerimonia si è svolta stamattina al “Marina Convention Center”, all’interno del nuovo Molo trapezoidale del Porto di Palermo.

