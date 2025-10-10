Confcommercio Palermo rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle competenze professionali e nella promozione della sostenibilità con una nuova iniziativa formativa dedicata ai temi Green, Energia e Sostenibilità Ambientale. Si tratta di percorsi formativi brevi, completamente gratuiti, progettati per fornire competenze pratiche e aggiornate in linea con le sfide della transizione ecologica e dell’economia circolare.

I corsi, erogati in modalità online sincrona, hanno una durata complessiva di 40 ore e prevedono un’indennità oraria di 3,50 euro per i partecipanti. Al termine viene rilasciata un’attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite, utile per valorizzare il percorso professionale dei discenti.

I destinatari dell’iniziativa sono disoccupati con DID attiva, studenti, tirocinanti e cittadini stranieri regolari. Un’importante opportunità per chi desidera accrescere le proprie conoscenze in un settore in forte espansione e contribuire fattivamente ai processi di innovazione ambientale e sostenibile.

Per partecipare è sufficiente compilare il form di iscrizione online disponibile al link https://tinyurl.com/corsigreenconfcommercio.

Per ulteriori informazioni e assistenza:

Telefono: 091 589430

WhatsApp Business: https://wa.me/+393808644224

Email: formazioneconfcommerciopalermo@gmail.com

Un’iniziativa concreta che conferma Confcommercio Palermo come punto di riferimento nella formazione orientata al futuro e alle nuove professioni della sostenibilità.