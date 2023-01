il vertice della CESI

La Conferenza episcopale siciliana (CESi) si è riunita per la sessione invernale a Palermo, dal 9 al 11 gennaio 2023. Durante la sessione, i vescovi si sono confrontati sulla programmazione di un’assemblea ecclesiale regionale, alla luce del cammino sinodale della Chiesa. Inoltre, si è discusso dell’accesso delle donne al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato, cioè i compiti come la lettura della Parola di Dio durante le celebrazioni liturgiche o lo svolgimento di un servizio all’altare, e sul ministero di catechista, in relazione ai documenti “Motu Proprio Spiritus Domini” e “Antiquum ministerium”. La sessione ha anche visto la presentazione della relazione annuale sulla Facoltà Teologica di Sicilia, la programmazione delle attività per il nuovo anno e il bilancio preventivo della CESi per l’anno 2023.

Una assemblea ecclesiale regionale

In particolare, a margine della sessione invernale della Conferenza episcopale siciliana. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e vicepresidente della CESi, ha riassunto i risultati raggiunti nel corso del vertice. I vescovi si sono confrontati sulla programmazione di un’assemblea ecclesiale regionale che si innesta nel cammino sinodale della Chiesa. A illustrare le proposte sono stati i vescovi Guglielmo Giombanco e Cesare Di Pietro.

Il ruolo del catechista al centro

All’ordine del giorno della CESi anche la riflessione sull’accesso delle donne al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato, alla luce del “Motu Proprio Spiritus Domini”, e sul ministero di catechista alla luce di “Antiquum ministerium“, rispetto ai quali sono intervenuti Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa e delegato per la Liturgia, e Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina e delegato per la Catechesi.

La programmazione del nuovo anno

Nel corso dei lavori, i vescovi di Sicilia hanno anche ascoltato la relazione annuale sulla Facoltà Teologica di Sicilia, presentata dal Preside fra Rosario Pistone; il direttore del Centro “Madre del Buon Pastore” per la formazione permanente del clero, don Antonio Sapuppo, ha presentato la programmazione delle attività per il nuovo anno. Infine è stato presentato il bilancio preventivo della Cesi per l’anno 2023.