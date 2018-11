parla il presidente dell'VIII circoscrizione

Il Presidente dell’VIII circoscrizione Marco Frasca Polara contesta la decisione del Comune di destinare il parcheggio dell’ex Fiera del Mediterraneo solo a una minoranza dei residenti coinvolti dalle limitazioni alla circolazione veicolare in occasione della Conferenza per la Libia.

“Centinaia di cittadini sono isolati da oggi fino a martedì – lamenta il presidente Frasca Polara – le strade in cui abitano sono chiuse al transito per motivi di sicurezza e non hanno nemmeno diritto ad utilizzare il parcheggio dell’ex Fiera del Mediterraneo, destinato solo ai residenti di via Cardinale Rampolla e di via Papa Paolo VI. I disagi sono dovuti anche al percorso delle navette– continua Frasca Polara. “I residenti della via Ammiraglio Nicastro, che si trova alle falde di Monte Pellegrino, saranno costretti a fare centinaia di metri in salita a piedi per tornare nelle loro abitazioni al ritorno da scuola, dal posto di lavoro o dopo avere fatto la spesa”.

