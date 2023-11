Il Confidi più a sud d’Italia ci presenta i suoi ESG Advisor di Eccellenza

Environmental Social Governance – acronimo ESG – significa investire sul futuro; significa investire sulla sostenibilità. Confeserfidi, una dei confidi più solidi in Italia, lo sa, ci crede e lavora da otto mesi sul Piano di Azione ESG, ottenendo anche riconoscimenti a livelli d’eccellenza. L’acronimo ESG, che sta per Environmental, Social e Governance, rappresenta una serie di criteri fondamentali per valutare le performance aziendali in termini di sostenibilità e responsabilità sociale. Questi criteri non sono soltanto una moda passeggera ma stanno guadagnando sempre più importanza nel mondo finanziario, spingendo le istituzioni finanziarie, prima tra tutte Banca d’Italia, ad adottare e promuovere l’approccio ESG accompagnando i confidi vigilati verso una maggiore consapevolezza dei rischi e le opportunità legate al tema.

Confeserfidi non solo ne riconosce l’importanza ma lavora attivamente per promuovere il cambiamento, attraverso il Piano di Azione ESG, ma anche tramite riconoscimenti di livello come il prestigioso titolo di ESG Advisor ottenuto di recente.

Consuelo Pacetto, della Divisione Consulenze del confidi siciliano, esperta in Europrogettazione Comunitaria ed Internazionalizzazione delle imprese, è chiara nella sua spiegazione: “Il conseguimento di questo prestigioso titolo Consulente ESG Advisory è motivo di orgoglio non solo personale ma soprattutto professionale”. “Confeserfidi – spiega la dottoressa, Pacetto – mostra costantemente la sua spiccata sensibilità verso temi molto delicati e l’idea e la decisione di includere tra i propri prodotti e servizi anche gli strumenti finanziari di finanza sostenibile indirizzati ai nostri clienti, accresce il percorso virtuoso già intrapreso a marzo dotandosi di un Piano d’Azione ESG al suo interno“. Investire in sostenibilità è premiante, sul medio e lungo termine.

Dario Sirugo, Responsabile dell’Ufficio Prodotti di Confeserfidi, lo sa bene: “Il mondo odierno è sempre più spesso chiamato ad affrontare importanti sfide legate alla sostenibilità e ora agire in modo più etico conviene. La parola che racchiude questo concetto è, appunto, ESG, acronimo di Environmental (fattore ambientale), Social (fattore sociale) e Governance (fattore di governance) – non è solo una questione di marketing ma si tratta di un approccio molto più profondo che ha origine nel ripensamento dei principi alla base di ogni sviluppo solido e duraturo nel tempo indipendentemente dal settore di appartenenza. Le banche e i Confidi hanno il compito di indirizzare i comportamenti e le scelte delle imprese verso obiettivi desiderabili; nei prossimi mesi si assisterà a metriche di concessione del credito che terranno sempre più in considerazione il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità dell’impresa, in tal senso ci siamo attivati tempestivamente per l’ottenimento di una specializzazione in tema ESG”

In questo senso, il percorso di Confeserfidi dimostra un impegno tangibile nel promuovere il cambiamento. L’ESG è un investimento nel futuro, nell’ambiente e nella società, e Confeserfidi, ancora una volta, è in prima linea nell’abbracciare questa visione di sostenibilità e responsabilità sociale