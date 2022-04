Una delegazione del Congresso degli Stati Uniti è in visita in Sicilia ed ha incontrato le massime istituzioni regionali per discutere dei temi più svariati

L’incontro con il Vice presidente della Regione Gaetano Armao

Si è svolto stamane a Palazzo d’Orleans l’incontro tra il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e la delegazione del Congresso degli Stati Uniti guidata dal Rt. Hon. Franck Pallone. Nel corso dei colloqui sono state presentate dal vicepresidente della Regione le opportunità offerte dall’economia siciliana e le sinergie già sviluppate con gli Stati Uniti a partire dal settore sanitario e dell’Università sino al digitale.

Il mercato energetico

Con l’Assessore Baglieri si è poi svolto un seminario sulle potenzialità del mercato energetico regionale con particolare riferimento alle energie alternative ed all’idrogeno. Grande attenzione hanno riservato i parlamentari statunitensi alle iniziative della Regione sulla transizione digitale e su quella energetica.

Incontro con il Presidente dell’Ars

Proprio l’energia è stato il tema al centro dell’incontro avvenuto anche tra il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè e la delegazione del Congresso degli Stati Uniti d’America. Un argomento di scottante

attualità: la guerra tra Russia e Ucraina ha fatto lievitare i costi di gas e petrolio.

“A causa di forze politiche che hanno fatto della demagogia il loro mantra – ha detto Miccichè – l’Italia è l’unico Paese che non ha centrali nucleari. Nel nostro bilancio nazionale le voci che costano di più sono: welfare, istruzione ed energia. Se riuscissimo a ridimensionare quest’ultima voce, faremmo un grande passo in avanti, gravando sempre meno su famiglie e imprese. Sono contento di essere qui con voi: abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti’. Il presidente dell’Ars ha aggiunto: “Il nostro è il Parlamento più antico del mondo, ma abbiamo bisogno di idee moderne”.

La delegazione Usa ha continuato l’approfondimento di queste tematiche con l’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri.