“Connessioni Digitali” torna a Palermo, con l’appuntamento di venerdì 20 dicembre alle ore 13, presso BlogSicilia, dedicato all’ecosistema digitale del turismo e della promozione del territorio regionale, nonché alle soluzioni più innovative per il settore. Per partecipare, basta consultare il sito www.informazionesicilia.it.

Dopo i primi due eventi di Palermo (presso Innovation Island) e Messina (in partnership con Tempostretto), “Connessioni Digitali” offre torna ad approfondire le opportunità della sfida digitale per le imprese siciliane. Il progetto è organizzato da Digitrend e cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive, Iniziativa “Sicilia che piace” 2024 – Capitolo di Bilancio 342525.

Questi tre eventi sono stati pensati per comprendere come utilizzare le tecnologie della comunicazione e digitali per migliorare la propria competitività, attraverso esempi e testimonianze concrete, con particolare riferimento a tre Ambiti della Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente S3 Sicilia: Ambiente, Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile; Agroalimentare; Turismo, Cultura e Beni Culturali.

E proprio l’ambito del turismo sarà protagonista venerdì 20 dicembre nel corso dell’appuntamento che si terrà da BlogSicilia, con gli interventi di Toti Piscopo, Amministratore Unico di Logos Comunicazione e Immagine, e Bernardo Tortorici Di Raffadali, Presidente e fondatore dell’Associazione Amici dei Musei Siciliani. Attraverso queste best practices, si comprenderà come ottimizzare l’utilizzo delle nuove tecnologie, raggiungere nuovi target anche al di fuori della Sicilia, creare reputazione attorno ad eventi e brand, ottenere velocemente risultati misurabili, rafforzare e amplificare lo storytelling.